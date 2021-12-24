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Директор канала «НАШ» Грановский обвинил США в использовании Украины для поставок газа

Вашингтон обманул Киев в газовом вопросе.
Московский Комсомолец
С 1 октября текущего года "Газпром" начал поставлять газ в Венгрию, в обход Украины, через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы.
Газета.Ru
Против проекта газопровода активно выступала Украина, которая боится потерять свои доходы от транзита энергоносителя, а также США, продвигающие в Европе собственный сжиженный природный газ.
News.ru
16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.
Life.ru

Подробнее о событии

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