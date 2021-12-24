Народные новостиДиректор канала «НАШ» Грановский обвинил США в использовании Украины для поставок газаВашингтон обманул Киев в газовом вопросе.Московский КомсомолецС 1 октября текущего года "Газпром" начал поставлять газ в Венгрию, в обход Украины, через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы.Газета.RuПротив проекта газопровода активно выступала Украина, которая боится потерять свои доходы от транзита энергоносителя, а также США, продвигающие в Европе собственный сжиженный природный газ.News.ru16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.Life.ruЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиПолитРоссияLife.ruРЕН ТВГазета.RuЦарьградФАНКомсомольская правдаПолитика СегодняПолитическая ЭкспертизаЭкономика сегодняПодробнее о событииДиректор телеканала «Наш» Грановский: США обманули Украину с вопросом транзита газаГазета.Ruвчера в 15:59В Киеве пожаловались на «циничное» предательство США в газовом вопросеМосковский Комсомолецвчера в 15:56На Украине обвинили США в циничном предательстве из-за транзита газаИА Красная Веснавчера в 15:48Директор украинского телеканала Грановский обвинил США в циничности по газовому вопросуLife.ruвчера в 15:38Директор телеканала «НАШ» Грановский: США цинично обманули Украину в газовом вопросеNews.ruвчера в 15:37Директор телеканала «НАШ» Грановский: США использовали Украину ради поставок газа в ЕвропуLenta.ruвчера в 15:32На Украине обвинили США в предательстве из-за транзита газаРЕН ТВвчера в 15:29Показать ещёОценить43Поделиться