РПЛ
Спорт уик-эндДиректор клуба испанской Ла Лиги: «Когда узнавали зарплаты русских футболистов, теряли интерес - мы не можем платить им такие зарплаты, как клубы РПЛ»
Все настоящие любители футбола помнят финал Кубка УЕФА-2000/01, когда в драматичном матче басконцы уступили «Ливерпулю» в дополнительное время – 4:5. И сейчас «Алавес» выступает в испанской Ла Лиге и небезуспешно щипает фаворитов.
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Общество
Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком
Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Албании превысило 300
Число погибших в результате землетрясения в Албании выросло до шести, количество пострадавших увеличилось в два раза, сообщает «РИА Новости» во вторник, 26 ноября, со ссылкой на местные власти.
Общество
В Думе и Совфеде поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме поддержали идею губернатора Томской области сделать 31 декабря выходным днем.
Политика
Лавров прокомментировал рекомендации комитета WADA по России
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Политика
Путин встретился с акционерами «Яндекса»
Президент России Владимир Путин несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса».
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами
ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Общество
В России хотят ввести маркировку домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Политика
Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на супербой с американцем Тони Фергюсоном.
Происшествия
Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы
Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
Политика
«Нафтогаз» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко заявил, что если контракт на транзит газа через Украину в Европу так и не будет подписан, с 1 января, то Украина начнет рассматривать поступающий в страну газ как контрабанду и будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределенного собственника».
Общество
«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны
«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
Футбол
УЕФА не стал комментировать возможное отстранение России от Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался комментировать информацию о возможном отстранении сборной России от чемпионата Европы 2020 года и возможной потере нашей страной права на проведение части матчей турнира.
Армия и оружие
В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных
«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Политика
Путин дал совет о выборе профессии школьникам
Президент России Владимир Путин дал совет школьникам о выборе будущей профессии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Челябинской области мужчина с ножом напал на полицейских
В городе Озерске Челябинской области возбуждено уголовное дело о причинении ножевых ранений сотрудникам полиции.
Происшествия
В жилом доме Петербурга произошел взрыв газа
Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. В результате ЧП никто не пострадал.
Финансы
Набиуллина предостерегла банки РФ от операций в евро
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предостерегла российские кредитные организации от операций в евро.
Спорт
Олимпийский чемпион Илья Захаров завершает карьеру
Саратовский спортсмен Илья Захаров, ставший на Олимпиаде 2012 года чемпионом в прыжках в воду, принял решение о прекращении карьеры.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
Армия и оружие
Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе
Происшествия
Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД
Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.
Политика
Губернатор Левченко не видит смысла в повышении зарплаты бюджетникам
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не увидел смысла в повышении зарплаты бюджетникам, а также в майских указах президента РФ, которые это предусматривают.
Футбол
Сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 и Евро-2020
Судя по тем данным, что есть на текущий момент, ни сборной России на Евро-2020, ни матчам чемпионата Европы в Санкт-Петербурге ничего не угрожает.
Общество
ЕСПЧ обязал выплатить 19,5 тысяч евро Лимонову за спор с Лужковым
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил писателю Эдуарду Лимонову 19,5 тысяч евро компенсации за нарушение московским судом, оштрафовавшим его за высказывания в адрес мэра Юрия Лужкова, права на свободу слова, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.