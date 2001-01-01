РПЛ

Спорт уик-эндСпорт уик-эндДиректор клуба испанской Ла Лиги: «Когда узнавали зарплаты русских футболистов, теряли интерес - мы не можем платить им такие зарплаты, как клубы РПЛ»

Все настоящие любители футбола помнят финал Кубка УЕФА-2000/01, когда в драматичном матче басконцы уступили «Ливерпулю» в дополнительное время – 4:5. И сейчас «Алавес» выступает в испанской Ла Лиге и небезуспешно щипает фаворитов.
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«Когда узнавали зарплаты русских футболистов, теряли интерес»

Известиявчера в 16:01

Директор клуба испанской Ла Лиги: «Когда узнавали зарплаты русских футболистов, теряли интерес - мы не можем платить им такие зарплаты, как клубы РПЛ»

Спорт уик-энд03:39
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Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.
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В Госдуме поддержали идею губернатора Томской области сделать 31 декабря выходным днем.
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Президент России Владимир Путин несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса».
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К посольству Украины в Москве принесли унитазы

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Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
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Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на супербой с американцем Тони Фергюсоном.
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Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей

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Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
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Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко заявил, что если контракт на транзит газа через Украину в Европу так и не будет подписан, с 1 января, то Украина начнет рассматривать поступающий в страну газ как контрабанду и будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределенного собственника».
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«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны

«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
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УЕФА не стал комментировать возможное отстранение России от Евро-2020

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Армия и оружие

В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных

«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Известия 05:40
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Путин дал совет о выборе профессии школьникам

Президент России Владимир Путин дал совет школьникам о выборе будущей профессии. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Челябинской области мужчина с ножом напал на полицейских

В городе Озерске Челябинской области возбуждено уголовное дело о причинении ножевых ранений сотрудникам полиции.
Российская газета 04:35
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В жилом доме Петербурга произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. В результате ЧП никто не пострадал.
Известия 06:18
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Турция проведет испытания радаров поставленных Россией С-400

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Набиуллина предостерегла банки РФ от операций в евро

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предостерегла российские кредитные организации от операций в евро.
Газета.Ru 04:27
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Олимпийский чемпион Илья Захаров завершает карьеру

Саратовский спортсмен Илья Захаров, ставший на Олимпиаде 2012 года чемпионом в прыжках в воду, принял решение о прекращении карьеры.
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Матери брошенного в Подмосковье младенца предъявили обвинение

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В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
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Армия и оружие

Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе

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Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД

Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.
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Губернатор Левченко не видит смысла в повышении зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не увидел смысла в повышении зарплаты бюджетникам, а также в майских указах президента РФ, которые это предусматривают.
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Сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 и Евро-2020

Судя по тем данным, что есть на текущий момент, ни сборной России на Евро-2020, ни матчам чемпионата Европы в Санкт-Петербурге ничего не угрожает.
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ЕСПЧ обязал выплатить 19,5 тысяч евро Лимонову за спор с Лужковым

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил писателю Эдуарду Лимонову 19,5 тысяч евро компенсации за нарушение московским судом, оштрафовавшим его за высказывания в адрес мэра Юрия Лужкова, права на свободу слова, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
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