Директор колледжа в Благовещенске, где устроил стрельбу один из учеников, уволился. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в региональных органах власти.

с чего всё началось

Директор Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор Петухов уволен после стрельбы в учебном заведении, сообщила пресс-служба регионального Минобрнауки.

Директор колледжа в Благовещенске уволен после стрельбы

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