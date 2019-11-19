Происшествия
ВедомостиДиректор колледжа в Благовещенске уволен после стрельбы
Директор Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор Петухов уволен после стрельбы в учебном заведении, сообщила пресс-служба регионального Минобрнауки.
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с чего всё началось
Директор колледжа в Благовещенске, где устроил стрельбу один из учеников, уволился. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в региональных органах власти.ТАСС04:37
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В Амурском колледже строительства и ЖКХ назначен исполняющий обязанности руководителя
КП - Благовещенск20:39
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Футбол
Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Общество
В «Нафтогазе» ответили на предложение России по скидке на газ
Украине невыгодно принимать российскую скидку на газ, которую может предоставить «Газпром» при условии отказа от взаимных требований, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в эфире ICTV.
Теннис
Хачанов уступил Надалю в матче Кубка Дэвиса
Шоу-бизнес
Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Народный артист СССР Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве.
Политика
Россия и Китай предоставят КНДР план по Корейскому полуострову
Россия и Китай согласовали новый план по урегулированию на Корейском полуострове, сообщает ТАСС.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Общество
Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Игры
Valve анонсировала продолжение Half-Life
Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Буквально вчера появился первый слух о выходе новой части и он подтвердился.
Политика
Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге
Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге".
Футбол
Почеттино покинул пост главного тренера «Тоттенхэма»
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино покинул пост, сообщается на официальном сайте английского клуба.
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Политика
В Таллине потребовали от России вернуть «отнятые эстонские территории»
Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть стране якобы отнятые эстонские территории, передает РИА "Новости".
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Наука
Кетогенная диета защитила от гриппа мышей
Исследователи заразили мышей вирусом гриппа и кормили и по кетогенной диете, в итоге именно эта группа грызунов оказалась самой выживаемой, пишет издание The Daily Mail.
Происшествия
На свадьбе в Шушарах зарезали барана
Футбол
Стали известны составы корзин для жеребьёвки Евро-2020
По итогам отборочного цикла Евро-2020 стали известны 20 участников финальной стадии турнира, которая пройдёт следующим летом.
Политика
Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует обсудить на саммите «нормандской четверки» в Париже возвращение Донбасса.
Здоровье
Глава Минздрава заявила о зарплатах врачей в 79 тыс. рублей
Минздрав пытается добиться того, чтобы фиксированная часть оклада врачей не была ниже 55 тыс. рублей, но из-за недостатка полномочий сделать это довольно сложно.
Общество
Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году
Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщает газета "Известия".
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал российских артистов из-за выступлений в Латвии
Общество
В Гидрометцентре рассказали, где ждать теплую погоду в декабре
В северной половине европейской территории России средняя температура декабря ожидается выше нормы.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск
Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Дамаск. Об этом сообщает агентство SANA.
Спорт
Биатлону грозит возможный запрет на использование свинца
В ближайшие годы может вступить в силу запрет Еврокомиссии на использование свинца в спорте на открытом воздухе.
Музыка
Участники от России на «Детском Евровидении» выступят третьими
Общество
Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
Футбол
Российская молодежка обыграла Сербию в отборе на ЧЕ-2021
Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Сербии в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2021 года среди команд U21.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет
Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.