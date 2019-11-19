Происшествия

ВедомостиВедомостиДиректор колледжа в Благовещенске уволен после стрельбы

Директор Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор Петухов уволен после стрельбы в учебном заведении, сообщила пресс-служба регионального Минобрнауки.
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Уволился директор колледжа в Благовещенске, где ученик устроил стрельбу

Директор колледжа в Благовещенске, где устроил стрельбу один из учеников, уволился. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в региональных органах власти.
ТАСС04:37

Подробнее о событии

Источник сообщил об отставке замминистра образования Приамурья после ЧП в Благовещенске

Интерфакс05:04

В Амурском колледже строительства и ЖКХ назначен исполняющий обязанности руководителя

КП - Благовещенск20:39

Директора благовещенского колледжа уволили из-за стрельбы

Амурская правда20:30

Директора колледжа в Благовещенске уволили после стрельбы в здании

ТАСС20:25

Власти Амурской области сообщили об увольнении после стрельбы в колледже его директора и замминистра образования

Эхо Москвы21:06

Минобр Амурской области подтвердил увольнение директора колледжа и замминистра образования

Амур.инфо20:00

После стрельбы в благовещенском колледже работы лишились два человека

ИА Порт Амур20:01
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 22:54, Ашберн
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Иосиф Пригожин: У Валерии на «Песне года-94» была выбита челюсть

RuNews24.ru 11:09
Футбол

Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
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В «Нафтогазе» ответили на предложение России по скидке на газ

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Мой Брянск 11:53
Теннис

Хачанов уступил Надалю в матче Кубка Дэвиса

Вести.Ru 18:08
Шоу-бизнес

Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

Народный артист СССР Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве.
Пятый канал вчера в 18:30
Политика

Россия и Китай предоставят КНДР план по Корейскому полуострову

Россия и Китай согласовали новый план по урегулированию на Корейском полуострове, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 19:15
Экономика

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Известия 10:25
Общество

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Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Ведомости 10:20
Игры

Valve анонсировала продолжение Half-Life

Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Буквально вчера появился первый слух о выходе новой части и он подтвердился.
The GEEK 14:36
Политика

Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге

Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге".
Интерфакс 20:15
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Почеттино покинул пост главного тренера «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино покинул пост, сообщается на официальном сайте английского клуба.
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Общество

«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей

Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Весьма 01:53
Политика

В Таллине потребовали от России вернуть «отнятые эстонские территории»

Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть стране якобы отнятые эстонские территории, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 22:14
Общество

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Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:01
Наука

Кетогенная диета защитила от гриппа мышей

Исследователи заразили мышей вирусом гриппа и кормили и по кетогенной диете, в итоге именно эта группа грызунов оказалась самой выживаемой, пишет издание The Daily Mail.
Волгоградская правда вчера в 20:56
Происшествия

На свадьбе в Шушарах зарезали барана

АиФ Санкт-Петербург вчера в 01:43
Футбол

Стали известны составы корзин для жеребьёвки Евро-2020

По итогам отборочного цикла Евро-2020 стали известны 20 участников финальной стадии турнира, которая пройдёт следующим летом.
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Политика

Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже

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Минздрав пытается добиться того, чтобы фиксированная часть оклада врачей не была ниже 55 тыс. рублей, но из-за недостатка полномочий сделать это довольно сложно.
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Общество

Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году

Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщает газета "Известия".
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Пригожин раскритиковал российских артистов из-за выступлений в Латвии

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В Гидрометцентре рассказали, где ждать теплую погоду в декабре

В северной половине европейской территории России средняя температура декабря ожидается выше нормы.
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Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
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Сирийские ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск

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