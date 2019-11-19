Происшествия

Взгляд.руВзгляд.руДиректор колледжа в Благовещенске уволился после стрельбы

Директор колледжа в Благовещенске, где устроил стрельбу один из студентов, уволился, сообщил источник в региональных органах власти.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось
Директор Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор Петухов уволен после стрельбы в учебном заведении, сообщила
 пресс-служба регионального Минобрнауки.
Ведомостивчера в 20:48

Подробнее о событии

Минобр Амурской области подтвердил увольнение директора колледжа и замминистра образования

Амур.инфовчера в 20:00

Директора благовещенского колледжа уволили из-за стрельбы

Амурская правдавчера в 20:30

Директора колледжа в Благовещенске уволили после стрельбы в здании

ТАССвчера в 20:25

В Амурском колледже строительства и ЖКХ назначен исполняющий обязанности руководителя

КП - Благовещенсквчера в 20:39

Власти Приамурья подтвердили увольнение директора колледжа и замминистра образования после инцидента со стрельбой

Интерфакс - Россиявчера в 20:00

Директор колледжа в Благовещенске, где один из студентов устроил стрельбу, лишился работы

Эхо Москвы01:00

Источник сообщил об отставке замминистра образования Приамурья после ЧП в Благовещенске

Интерфаксвчера в 05:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Общество

В Госдуму внесли проект закона об индивидуализации тарифов ОСАГО

«В новом варианте делается акцент на индивидуализации тарифов в зависимости от критериев, которые обозначены в законе, прежде всего имеется в виду агрессивность вождения, и плюс те, которые страховые компании также могут обозначить в предложениях», — сообщил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РБК 04:15
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Армия и оружие

Армия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов

РИА Новости вчера в 21:47
Происшествия

Под Воронежем пьяная врач не смогла сделать ребенку снимок

Сильное алкогольное опьянение помешало врачу в Воронежской области сделать рентген ребенку со сломанной рукой.
Вести.Ru 02:23
Политика

Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма

Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
RT на русском 03:31
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru вчера в 07:18
Политика

Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50
Происшествия

В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники

По данным собеседника DonDay.ru, речь идет о следователе полиции, он взял в заложники свою супругу и ребенка, но через какое-то время отпустил несовершеннолетнего.
РБК 03:43
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Общество

Forbes назвал лучших работодателей в России

Журнал Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России.
News.ru вчера в 02:26
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова случайно показала лицо сына

Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Lisa.ru вчера в 09:00
Армия и оружие

Шойгу проведет заседание коллегии Минобороны

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в среду проведет заседание коллегии ведомства, на котором будет обсуждаться формирование проекта государственного оборонного заказа, а также подготовку к юбилейному параду Дня Победы, передают в пресс-службе военного ведомства.
ФАН вчера в 18:11
Политика

Москва и Минск не смогли согласовать треть карт по интеграции

Из подготовленной 31 «карты» согласовано не менее 20, в частности из четырех «карт» по нефтяному и газовому вопросу проработано две, подвел итог работы во вторник Сергей Румас.
РБК вчера в 14:07
Происшествия

Пропавшую на Кубани девочку нашли живой в выгребной яме

Девятилетняя жительница хутора Родниковский Краснодарского края, которая пропала 18 ноября, найдена живой.
РБК 03:56
Экономика

Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета

Проблема и в действиях самого правительства, обратил внимание председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Ведомости 03:46
Футбол

Сборная России разгромила Сан-Марино

4. Сборной России осталось узнать одного соперника по групповому этапу Евро-2020 Перед жеребьевкой 24 участника чемпионата Европы будут разбиты на четыре корзины по шесть команд в каждой.
Lenta.ru вчера в 17:06
Экономика

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
РИА Новости 03:17
Общество

Стоимость медсправки для водителей вырастет в 20 раз

В медицинских учреждениях, предлагающих услугу медосвидетельствования для получения водительских прав, настоящий ажиотаж: через два дня вступят в силу поправки Минздрава РФ в процедуру прохождения обязательного медосмотра.
Городские новости. Красноярск 04:16
Общество

МВД может ввести внеочередной медосмотр для водителей

Согласно законопроекту, если у водителя при осмотре будет найдено заболевание, несовместимое с вождением, информация об этом появится в медицинской информационной системе Минздрава.
Lenta.ru вчера в 19:56
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
Шоу-бизнес

Как сын Ксении Собчак и Максима Виторгана отметил трехлетие

Ксения Собчак и Максим Виторган провели вечер вместе, чтобы устроить идеальный день рождения для сына.
StarHit.ru вчера в 10:00
Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам марки

Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Автоновости дня 18 ноября в 07:25
Футбол

«Сочи» уволил главного тренера Точилина

Руководство «Сочи» отправило в отставку главного тренера Александра Точилина, говорится в сообщении футбольного клуба.
Коммерсантъ 04:48
Общество

Госдума приняла закон о расчете военных пенсий

Госдума до 2021 года «заморозила» ежегодное увеличение пенсий на 2% для военных, пишет «Российская газета».
Мой Брянск вчера в 23:17
Футбол

Вейналдум забил 3 гола Эстонии. Это первый хет-трик Голландии за 6 лет

Сборная Голландии разгромила Эстонию (5:0) в заключительном матче квалификации Евро-2020.
Sports.ru вчера в 16:55
Политика

Суд ООН требует от России ответить на иск Украины

Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
REGNUM вчера в 19:29
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Известия вчера в 20:21
Спорт

Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU

Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
RT на русском 03:23
Происшествия

Пилот самолета в Киеве ненамеренно объявил о посадке в Москве

Пилот авиакомпании Wizzair во время объявления прибытия ошибся с городом, в котором приземлился лайнер.
Газета.Ru 02:47
Экономика

Число просрочек по кредитам возросло в России

Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Газета.Ru 18 ноября в 19:28
ещё по теме
Главное