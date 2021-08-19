Несмотря на незначительное снижение биржевых котировок цены предложений черноморской пшеницы остались на уровне 285-295 $/т FOB, поскольку трейдеры ожидали итогов египетского тендера, чтобы понимать готовы ли импортеры в новом сезоне покупать продовольственную пшеницу по высоким ценам.
«В целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению», — сказала дипломат на брифинге.
Советники Байдена говорят, что он еще не решил, следует ли повторно назначить Пауэлла, инвестиционного банкира и юриста, избранного бывшим президентом ФРС Бараком Обамой в совет управляющих в 2012 году.