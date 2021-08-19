Режиссер «Фантастических тварей» займется опиоидной эпидемией

Сюжет фильма держится в секрете, однако известно, что по духу он будет походить на "Волка с Уолл-стрит" и будет связан с фармацевтическим бизнесом и опиоидной эпидемией.