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Директор криптовалютного пула «РОЙ Клуб» Ордин назвал доллар конкурентом биткоина

По словам директора по маркетингу криптовалютного пула «РОЙ Клуб» Сергея Ордина, по совокупности свойств американский доллар может стать полноценной альтернативой биткоину, передает Прайм.
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Однако в 2008 году разразился мировой финансовый кризис, и тогда ФРС, чтобы справиться с последствиями «ипотечного пузыря», включила печатный станок.
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В то же время ближайший конкурент биткоина на крипторынке — Ethereum также не подходит в качестве платежного средства, подчеркнул эксперт.
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Несколько лет назад альтернативу биткоину видели в лайткоине (LTC), но "криптозима показала, что по параметрам устойчивости и живучести аналогов биткоину пока нет".
РИА Новости

С чего всё началось

Эксперт Ордин назвал доллар конкурентом биткоина
Альткоины пока не могут претендовать на роль реального конкурента биткоину по совокупности свойств, хотя их объем на крипторынке в целом больше.
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