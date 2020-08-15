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РИА Новости
РИА Новости

Директор минского завода признал поражение Лукашенко на выборах

Директор крупного Минского завода колесных тягачей (Volat) Алексей Римашевский признал поражение Александра Лукашенко на президентских выборах. Об этом он сказал на митинге перед сотрудниками предприятия.В источнике
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РИА Новости

Директор минского завода признал поражение Лукашенко на выборах

РИА Новости13:19
РБК

Директор белорусского завода заявил о поражении Лукашенко на выборах

РБК12:53
Комсомольская правда

Директор МЗКТ признал поражение Лукашенко на выборах

Комсомольская правда10:43
Lenta.ru

Голосовавший за Лукашенко директор белорусского завода признал его поражение

Lenta.ru11:38
Фонтанка.Ру

Директор МЗКТ заявил о поражении Лукашенко на выборах. Президент должен приехать на завод в понедельник

Фонтанка.Ру11:33
News.ru

Директор МЗКТ признал проигрыш Лукашенко на выборах

News.ru11:08
Телеканал 360°

Директор одного из ведущих минских заводов признал поражение Лукашенко перед подчиненными

Телеканал 360°11:47
КП - Беларусь

Видеофакт: директор МЗКТ признает поражение Лукашенко на выборах

КП - Беларусь14:08

Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в Белоруссии

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
РИА Новости05:06
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NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками

Американское издание The National Interest обратило внимание на недавнее сообщение о модернизации российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22, которые получили новое оружие и оборудование, превратившись тем самым в современные крылатые машины, которые способны выполнять самые сложные боевые задачи.
Военное дело10:57
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Россия объявила в розыск Цепкало

Бывшего кандидата на пост президента Белоруссии, экс-главу администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало объявили в межгосударственный розыск, следует из базы данных МВД РФ.
Газета.Ru12:44

Эксперт Юшков объяснил тактику Китая по забору газа из «Силы Сибири»

Китайская активность на энергетическом рынке заставила множество специалистов начать говорить о невостребованности проекта России и Китая под названием «Сила Сибири», который был запущен в конце предыдущего года.
ToDay News Ufa10:18
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Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
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