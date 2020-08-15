Директор минского завода признал поражение Лукашенко на выборах

Директор крупного Минского завода колесных тягачей (Volat) Алексей Римашевский признал поражение Александра Лукашенко на президентских выборах. Об этом он сказал на митинге перед сотрудниками предприятия.