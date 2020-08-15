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Директор минского завода признал поражение Лукашенко на выборах

Директор Минского завода колесных тягачей (Volat) Алексей Римашевский на митинге перед сотрудниками предприятия признал поражение Александра Лукашенко на президентских выборах, прошедших 9 августа.В источнике
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РИА Новости

Директор минского завода признал поражение Лукашенко на выборах

РИА Новости13:19
Фонтанка.Ру

Директор МЗКТ заявил о поражении Лукашенко на выборах. Президент должен приехать на завод в понедельник

Фонтанка.Ру11:33
Телеканал 360°

Директор одного из ведущих минских заводов признал поражение Лукашенко перед подчиненными

Телеканал 360°11:47
Lenta.ru

Голосовавший за Лукашенко директор белорусского завода признал его поражение

Lenta.ru11:38
РБК

Директор белорусского завода заявил о поражении Лукашенко на выборах

РБК12:53
News.ru

Директор МЗКТ признал проигрыш Лукашенко на выборах

News.ru11:08
Комсомольская правда

Директор МЗКТ признал поражение Лукашенко на выборах

Комсомольская правда10:43
КП - Беларусь

Видеофакт: директор МЗКТ признает поражение Лукашенко на выборах

КП - Беларусь14:08

Спартак — Ахмат 2:0

Столичный "Спартак" на своем поле обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 2:0 во втором туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС Спортвчера в 14:58
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В ДТП под Тамбовом погибли три человека

«На просёлочной дороге неподалёку от села Ярославка Никифоровского района в частично заполненном водой канале обнаружен перевёрнутый и обгоревший автомобиль, внутри которого находились тела трёх человек, двое из которых являлись сотрудниками одного из следственных изоляторов регионального УФСИН России», — говорится в сообщении.
RT на русском14:27
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Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция в Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новости14:10
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