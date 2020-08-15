Директор минского завода признал поражение Лукашенко на выборах
Смотрите также
Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Спартак — Ахмат 2:0
AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
В МИД Белоруссии ответили на угрозы ЕС о введении санкций
Президент Белоруссии поручил перебросить десантников в Гродно
Лукашенко просит дать время навести порядок в Белоруссии
«Локомотив» одержал победу над «Краснодаром» в домашнем матче РПЛ
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии после выборов
Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи
Новый клип Little Big разочаровал фанатов
В больнице Москвы умерла певица Валентина Легкоступова
Ефремов может принять участие в заседании суда 18 августа
В Минске освободили сотрудника «Открытой России» Артема Важенкова
Тело пропавшей в Абхазии петербургской туристки нашли в реке
Сочи принял около 1,5 млн туристов с начала курортного сезона
Спрогнозированы сроки завершения строительства «Северного потока-2»
Подольская официально подтвердила слухи о беременности
Как родилась знаменитая фраза после посадки самолёта A321
Лукашенко оценил текущую внутриполитическую ситуацию в Белоруссии
В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау
Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в Белоруссии
Лукашенко назвал забастовки на предприятиях «ножом в спину власти»
Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях Белоруссии
Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Президент Белоруссии поручил перебросить десантников в Гродно
Директор минского завода признал поражение Лукашенко на выборах
На Валерия Цепкало в Белоруссии завели дело о взятке
Производство российской вакцины от коронавируса стартовало
Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау
Спрогнозированы сроки завершения строительства «Северного потока-2»
Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать
Рухани назвал поражением США голосование СБ ООН об эмбарго Ирану
Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи
Директор Минского завода колесных тягачей (Volat) Алексей Римашевский на митинге перед сотрудниками предприятия признал поражение Александра Лукашенко на президентских выборах, прошедших 9 августа.В источнике
Подробнее о событии