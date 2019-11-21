Общество

RT на русскомRT на русскомДиректор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение

Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России. Данную информацию она подтвердила в разговоре с RT.
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Врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей, уволилась

Интерфакс21 ноября в 11:27

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

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Чиновница, которая одобрила новую систему медосмотра водителей, вместо увольнения пошла на повышение

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Life.ruвчера в 04:51

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Lenta.ruвчера в 03:58

Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась

РБК21 ноября в 12:06

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

РЕН ТВ05:55
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