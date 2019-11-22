Общество
Znak.comМедик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась
Стоимость справок должна была вырасти в разы (в Томске - в 20 раз, в Ярославле - в 13 раз, в Красноярске и Воронеже - в 5 раз). Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .
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