Общество

Znak.comZnak.comМедик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась

Стоимость справок должна была вырасти в разы (в Томске - в 20 раз, в Ярославле - в 13 раз, в Красноярске и Воронеже - в 5 раз). Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .
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Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

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Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась

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