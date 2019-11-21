Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России. Данную информацию она подтвердила в разговоре с RT.

Гаджеты Xiaomi представила в Москве новые смартфоны Цены на Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro варьируются от 39990 до 44990 руб. Redmi Note 8T в зависимости от объема памяти стоить от 13990 до 17990 руб. Mi Note 10, как говорят в компании, первый смартфон, получивший 108-мегапиксельную камеру, состоящую из пяти модулей.

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Политика Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

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Общество Госдума приняла закон о предустановке российского софта Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.

Происшествия Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы Гендиректор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал, что выстрелил из распылителя «Удар» (устройство дозированного аэрозольного распыления) в водителя такси возле отеля Four Seasons в центре Москвы для самозащиты, когда «угрозы дошли до физических действий».