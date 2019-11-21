Общество

RT на русскомRT на русскомДиректор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение

Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России. Данную информацию она подтвердила в разговоре с RT.
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Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение

RT на русском12:26

Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась

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Официальный курс доллара снизился на 18 копеек, евро — на 15 копеек

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