Общество
RT на русскомДиректор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России. Данную информацию она подтвердила в разговоре с RT.
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Финансы
Официальный курс доллара снизился на 18 копеек, евро — на 15 копеек
На 13:59 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,76 рубля (плюс 13 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 70,65 рубля (плюс 6 копеек).
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В компании Twitter дали пользователям возможность скрывать ответы других пользователей на твитты.
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Глава РФС Дюков провел встречу с руководителями клубов РПЛ
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Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
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В минувшем октябре 23-летняя избранница Тимати Анастасия Решетова родила первенца. Звезда инстаграма впервые показала лицо сына Ратмира.
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Цены на Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro варьируются от 39990 до 44990 руб. Redmi Note 8T в зависимости от объема памяти стоить от 13990 до 17990 руб. Mi Note 10, как говорят в компании, первый смартфон, получивший 108-мегапиксельную камеру, состоящую из пяти модулей.
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Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с командиром самолета «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым, посадившим аварийный самолет на кукурузное поле в Подмосковье.
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Моуринью – о назначении в «Тоттенхэм»: «Обещаю страсть»
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Нетаньяху предъявили обвинения по трем делам
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит предъявил обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху по трем делам.
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Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
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Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы
Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
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Первый трейлер Half-Life: Alyx подтвердил дату выхода игры
Компания Valve опубликовала первый трейлер предстоящей игры Half-Life: Alyx. Ролик был выложен 21 ноября на YouTube-канале компании.
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Путин назвал причины распада СССР
Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
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Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
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Комедии рад: 45-летняя Анна Михалкова снялась в нижнем белье
Актриса Анна Михалкова снялась в комедийной картине «Давай разведёмся!» в роли среднестатистической российской женщины.
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Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Кино
Мединский допустил перенос иностранных фильмов в новогодние праздники
Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что премьеры иностранных фильмов в новогодние праздники могут перенести.
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В Казани в очереди за медсправкой для водительских прав умер пенсионер
В Казани 73-летний мужчина умер в наркологическом диспансере, где стоял в очереди за справкой для водительских прав, сообщили РБК в пресс-службе регионального Минздрава.
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей
Американский энтомолог Уильям Ромозер, изучив фотографии с Красной планеты, обнаружил на ней жуков.
Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
Происшествия
Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы
Гендиректор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал, что выстрелил из распылителя «Удар» (устройство дозированного аэрозольного распыления) в водителя такси возле отеля Four Seasons в центре Москвы для самозащиты, когда «угрозы дошли до физических действий».
Политика
Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».