Общество

RT на русскомRT на русскомДиректор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение

Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России. Данную информацию она подтвердила в разговоре с RT.
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Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение

RT на русском12:26

Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась

РБК12:06

Глава центра наркологии им.Сербского подтвердила свое увольнение

Газета.Ru10:40

Врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей, уволилась

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Скворцова уволила директора Центра наркологии после скандала с медсправками

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Стало известно о наказании одобрившей порядок проверок водителей чиновницы

Lenta.ru10:18

Уволена чиновница, одобрившая новую систему медосмотра водителей

URA.Ru11:31
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Запуск «Северного потока-2» перенесли

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Коммерсантъ 16:28
Общество

Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.
РИА Новости 11:00
Армия и оружие

Командующий Военно-транспортной авиации рассказал про задачи летчиков

Летчики Военно-транспортной авиации (ВТА) России должны быть готовы в любой момент сбросить бомбы в любой точке Земли, сообщил журналистам командующий ВТА России Владимир Бенедиктов.
РИА Новости 16:43
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ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей

Коммерсантъ 04:21
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В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Газета.Ru 09:57
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«Звездный путь 4» снимет автор «Фарго» и «Легиона»

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«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
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NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

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В Министерстве финансов РФ выступают против повышения возраста продажи алкоголя до 21 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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В «Реале» не оценили флаг, с которым Бэйл праздновал выход на Евро

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Объективная реальность не существует, показывает квантовый эксперимент

Факт, установленный в результате измерения, должен быть объективным – то есть, таким, чтобы все наблюдатели могли с ним согласиться.
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В городе Яровое на Алтае ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

Власти Алтайского края с 22 ноября ввели режим ЧС в городе Яровое, где с начала отопительного сезона регулярно происходят перебои с отоплением и подачей горячей воды, сообщил губернатор Виктор Томенко на своей страничке в Instagram.
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Бывший игрок туринского «Ювентуса» и питерского «Зенита» Клаудио Маркизио выразил мнение, что бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста должен был выиграть хотя бы один «Золотой мяч».
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Компания Xiaomi анонсировала в России очередную новинку серии Mi Note — смартфон Mi Note 10, оснащённый 108-мегапиксельной камерой, и Redmi Note 8T — нового представителя семейства смартфонов Redmi.
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Вторая эскадрилья «сушек» приступила к полетам над Челябинском

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