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Директор офиса ФАО Кобяков исключил замену поставок продовольствия из России и Украины

Поставки продовольствия из России и с Украины сейчас не сможет заменить ни одна страна в мире.
Lenta.ru
В прошлом году Россия экспортировала
 35 млн тонн зерновых, Украина — 12 млн тонн.
ФАН
Из африканских стран сильно зависят от импорта российского зерна Буркина-Фасо, Гвинея, Мали, Конго, Намибия, Руанда и Того.
РИА Новости
Страны, которые больше всего полагаются на закупки как украинского, так и российского зерна – Гана, Израиль, Иран, Иордания, Кения, Ливия, Никарагуа, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сомали, Судан, Тунис, Эфиопия.
РИА Новости

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ФАО заявила о невозможности заменить поставки продовольствия из России и Украины
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