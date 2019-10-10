Нехватку рук временно компенсировали врачами из других отделений и клиник. Об этом «Известиям» рассказал директор центра, член-корреспондент РАН, профессор Иван Стилиди. По его мнению, конфликт назревал с момента, как он принял руководство учреждением — то есть в течение полутора лет.

с чего всё началось

Стилиди добавил, что из НИИ детской онкологии и гематологии уходят достаточно опытные врачи. Однако, по мнению директора НМИЦ, это «не уникальные, как они рассказывают, надев на себя корону, специалисты». "Есть график, по которому все вакансии будут прикрыты", — отметил Стилиди.

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