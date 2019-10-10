Здоровье

ИзвестияИзвестияГлава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях

Стилиди добавил, что из НИИ детской онкологии и гематологии уходят достаточно опытные врачи. Однако, по мнению директора НМИЦ, это «не уникальные, как они рассказывают, надев на себя корону, специалисты». "Есть график, по которому все вакансии будут прикрыты", — отметил Стилиди.
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с чего всё началось

«Никого я не увольнял, кроме двух десятков человек»

Нехватку рук временно компенсировали врачами из других отделений и клиник. Об этом «Известиям» рассказал директор центра, член-корреспондент РАН, профессор Иван Стилиди. По его мнению, конфликт назревал с момента, как он принял руководство учреждением — то есть в течение полутора лет.
Известиявчера в 17:01

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Иван Стилиди с момента назначения главой Онкоцентра Блохина уволил около 30 сотрудников

Комсомольская правда04:40

Трудно найти работу: уволившиеся из онкоцентра рассказали, как им вставляют палки в колеса

Daily Storm04:58

Глава онкоцентра Блохина прокомментировал возможное сокращение штата

RT на русскомвчера в 18:07

Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращении более 30 сотрудников

Москва 24вчера в 20:39

Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях

Известиявчера в 19:19

Пожинаем плоды «прибыли»: о конфликте с увольнениями в онкоцентре Блохина

REGNUM05:25

«Известия»: более 30 сотрудников онкоцентра им. Блохина могут попасть под сокращение

ТАССвчера в 17:49
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
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