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Директор отдела АОН КНР Полин: Россия справится с санкциями благодаря газу и зерновым

Богатство энергоресурсами и продовольствием являются главными козырями России, которые позволяют бороться с санкциями Запада.
РЕН ТВ
«Путин сказал, что в этом году страна сможет экспортировать 50 миллионов тонн (зерна - Прим. ред.), что соответствует уровню предыдущих лет, что также показывает, что Россия по-прежнему очень ответственно подходит к своим обязанностям», - подчеркнул специалист.
ТК Звезда
Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
РИА Новости
Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны.
РИА Новости

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Директор отдела АОН КНР Полин: Россия справится с санкциями благодаря газу и зерновым
RT на русском01:03
Директор отдела АОН КНР Полин: Россия справляется с санкциями благодаря газу и зерну
РИА Новости23:26
Китайский ученый Полин назвал зерно и газ главными козырями России в борьбе с санкциями
Lenta.ru01:49
Директор отдела АОН КНР Полин: Москва справляется с санкциями благодаря газу и зерну
Газета.Ru00:47
Директор отдела АОН КНР заявил, что России помогают справляться с санкциями газ и зерно
Комсомольская правда00:44
Директор отдела АОН КНР Сюй Полин: Россия противостоит санкциям благодаря зерну и газу
Life.ru00:12
Директор отдела АОН КНР Полин: Россия справляется с санкциями благодаря газу и зерну
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