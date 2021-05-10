На директора по связям с общественностью московского футбольного клуба "Спартак" Антона Фетисова произошло нападение, об этом журналистам сообщил пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин.

С чего всё началось Директор по связям с общественностью «Спартака» Фетисов находится в реанимации после избиения Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов находится в реанимации. Он был доставлен в больницу после избиения. Спорт-Экспресс 14:51