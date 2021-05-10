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Директор по связям с общественностью «Спартака» подвергся нападению

На директора по связям с общественностью московского футбольного клуба "Спартак" Антона Фетисова произошло нападение, об этом журналистам сообщил пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин.В источнике
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С чего всё началось

Директор по связям с общественностью «Спартака» Фетисов находится в реанимации после избиения

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов находится в реанимации. Он был доставлен в больницу после избиения.
Спорт-Экспресс14:51

Подробнее о событии

Рr-Директор «Спартака» Антон Фетисов попал в больницу с черепно-мозговой травмой

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В «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья директора Фетисова после избиения

Чемпионат15:43

Директор по связям с общественностью «Спартака» Фетисов попал в реанимацию после избиения

Комсомольская правда15:08

В «Спартаке» подтвердили информацию об избиении Фетисова и заведении уголовного дела

RT на русском16:01

На директора департамента по связям с общественностью «Спартака» было совершено нападение. Открыто уголовное дело

Sport24.ru15:27

«Спартак» пожелал Антону Фетисову скорейшего выздоровления

Спорт-Экспресс15:59

Директор по связям с общественностью «Спартака» подвергся нападению

РИА Новости15:31
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Союз добровольцев Донбасса и «Единая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве

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ТАСС08:26

В «Спартаке» подтвердили информацию об избиении Фетисова и заведении уголовного дела

Пресс-атташе московского футбольного клуба «Спартак» Ярослав Кулёмин рассказал о заведении уголовного дела в связи с нападением на директора департамента по связям с общественностью клуба Антона Фетисова.
RT на русском16:01