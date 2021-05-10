Директор по связям с общественностью «Спартака» подвергся нападению
На директора по связям с общественностью московского футбольного клуба "Спартак" Антона Фетисова произошло нападение, об этом журналистам сообщил пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин.В источнике
С чего всё началось
Директор по связям с общественностью «Спартака» Фетисов находится в реанимации после избиения
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов находится в реанимации. Он был доставлен в больницу после избиения.
Спорт-Экспресс14:51
Подробнее о событии
Директор по связям с общественностью «Спартака» Фетисов попал в реанимацию после избиения
Комсомольская правда15:08