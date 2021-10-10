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Директор театра Наций Ревякина назвала оплошностью гибель Кулеша в Большом театре

Директор театра Наций Мария Ревякина назвала оплошностью гибель артиста во время спектакля в Большом театре.
Lenta.ru
В субботу, 9 октября, 37-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб на сцене Большого театра во время показа оперы «Садко» из-за ЧП с декорациями.
Lenta.ru
Во время спектакля артист отодвигал расположенный на сцене трон, и, по предварительным данным, не успел отойти в сторону.
Lenta.ru
Тверской межрайонный следственный отдел СУ по Центральному административному округу Москвы и прокуратура столицы по данному факту проводят проверку.
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