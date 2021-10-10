Lenta.ruДиректор театра Наций Ревякина назвала оплошностью гибель Кулеша в Большом театреДиректор театра Наций Мария Ревякина назвала оплошностью гибель артиста во время спектакля в Большом театре.Lenta.ruВ субботу, 9 октября, 37-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб на сцене Большого театра во время показа оперы «Садко» из-за ЧП с декорациями.Lenta.ruВо время спектакля артист отодвигал расположенный на сцене трон, и, по предварительным данным, не успел отойти в сторону.Lenta.ruТверской межрайонный следственный отдел СУ по Центральному административному округу Москвы и прокуратура столицы по данному факту проводят проверку.ИзвестияЧитать далееСвернутьПодробнее о событииСмерть актёра на сцене Большого театра объяснили оплошностьюNews.ruвчера в 06:42Погибшего на сцене Большого театра актера обвинили в оплошностиИзвестиявчера в 06:12Директор театра Наций Ревякина назвала оплошностью гибель Кулеша в Большом театреLenta.ruвчера в 20:50Показать все источникиОценитьПоделиться