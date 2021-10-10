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Директор театра Наций Ревякина назвала оплошностью гибель Кулеша в Большом театре

По данным СК, 9 октября во время оперного спектакля в Большом театре 37-летний артист получил травмы и скончался до приезда скорой помощи.
Интерфакс
Как сообщили в Большом театре, после трагедии спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала.
НТВ
Зрители рассказали, что сразу после того, как декорации опустились, раздались крики, а спектакль был прерван.
Петербургский дневник
По факту гибели артиста Следственный комитет начал проверку.
Фонтанка.Ру

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Источник: погибший в Большом театре актер пошел не в ту сторону во время спуска декорации
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