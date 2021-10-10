Зампред Совбеза Медведев заявил о необходимости дождаться нового руководства Украины

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в отношениях с Украиной не видит для России иного выхода, кроме как дождаться появления там "вменяемого руководства" - Москва, по его словам, терпеливая и ждать умеет.