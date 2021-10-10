Lenta.ruДиректор театра Наций Ревякина назвала оплошностью гибель Кулеша в Большом театреПо данным СК, 9 октября во время оперного спектакля в Большом театре 37-летний артист получил травмы и скончался до приезда скорой помощи.ИнтерфаксКак сообщили в Большом театре, после трагедии спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала.НТВЗрители рассказали, что сразу после того, как декорации опустились, раздались крики, а спектакль был прерван.Петербургский дневникПо факту гибели артиста Следственный комитет начал проверку.Фонтанка.РуЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВLife.ruПятый каналТелеканал 360°ФАНSmotrim.ruТВ ЦентрТК ЗвездаРидусPiter.tvВечерняя МоскваГазета.RuКомсомольская правдаРидусWoman.ruПятый каналLife.ruAnewsРодные берега (Новосибирск)Kleo.ruИзвестияЭкспресс газетаPeopletalkМослентаМоя Москва.онлайнФАНМИР 24Подробнее о событииВ Большом театре ответили на вопросы о дате и формате прощания с Евгением КулешомПятый каналвчера в 14:51Оперный певец Ульянов оценил соблюдение условий безопасности в Большом театреИзвестиявчера в 09:08Большой театр подтвердил гибель артиста во время оперы «Садко»Интерфакс9 октября в 14:10Появилось видео момента гибели артиста на сцене Большого театра во время оперы «Садко»РИА Новостивчера в 01:44Погибшего на сцене Большого театра артиста обвинили в оплошностиРЕН ТВвчера в 05:33Источник: погибший в Большом театре актер пошел не в ту сторону во время спуска декорацииТАСС9 октября в 14:38В Сети появилось видео момента гибели актера на сцене Большого театраРБКвчера в 00:54Показать ещёОценить2,7KПоделиться