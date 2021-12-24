"Взаимные обвинения политических противников в измене — верный признак надвигающейся Руины (период с 1657 по 1687 год, фактически считающийся гражданской войной на Украине, — Прим. ред.)", — пояснил эксперт.
Ранее Истринский суд в Подмосковье получил материалы дела о побеге из ИВС в Истре, в связи с которым обвинения предъявили трем экс-полицейским по части 3 статьи 286 «Превышение должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия».
15 декабря гонконгские ученые заявили, что используемые в этом специальном автономном районе КНР вакцины Comirnaty и CoronaVac в объеме двух доз практически не действуют против нового штамма коронавируса "омикрон".