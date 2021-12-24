Будьте в Плюсе

Директор телеканала «НАШ» Грановский: США использовали Украину ради поставок газа в Европу

Вашингтон обманул Киев в газовом вопросе.
Московский Комсомолец
Генеральный директор украинского телеканала «НАШ» Владимир Грановский рассказал, как борющиеся с «Северным потоком-2» США использовали Киев ради того, чтобы заниматься поставками газа в Европу.
Lenta.ru
Поставки газа в Европу в будущем Россия планирует осуществлять через трубопровод “Северный поток-2”.
Московский Комсомолец
16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.
Life.ru

Подробнее о событии

Директор телеканала «Наш» Грановский: США обманули Украину с вопросом транзита газа
Газета.Ruвчера в 15:59
В Киеве пожаловались на «циничное» предательство США в газовом вопросе
Московский Комсомолецвчера в 15:56
На Украине обвинили США в предательстве из-за транзита газа
РЕН ТВвчера в 15:29
Директор украинского телеканала Грановский обвинил США в циничности по газовому вопросу
Life.ruвчера в 15:38
Директор телеканала «НАШ» Грановский: США цинично обманули Украину в газовом вопросе
News.ruвчера в 15:37
Директор телеканала «НАШ» Грановский: США использовали Украину ради поставок газа в Европу
Lenta.ruвчера в 15:32
На Украине обвинили США в циничном предательстве из-за транзита газа
ИА Красная Веснавчера в 15:48

Интересное

Российский ФБР узнал, как власти США зарабатывают деньги на невинных заключенных

Глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР, основан бизнесменом Евгением Пригожиным) Мира Тэрада взяла интервью у американской правозащитницы Карен Джонсон.
Политическая Экспертизавчера в 11:06

Байден навестил детей в Национальной больнице перед Рождеством

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден навестили детей, которые находятся в Детской национальной больнице в рождественские каникулы из-за слабого здоровья.
Известиявчера в 14:32

Ихтиозавры достигли размеров современных китов всего за два с половиной миллиона лет

Ихтиозаврам понадобилось всего два с половиной миллиона лет, чтобы из мелких рептилий превратиться в гигантов, сравнимых с современными китами.
N + 1вчера в 07:11

Генерал Липовой: Россия не оставит без реакции провокацию НАТО с химоружием в Донбассе

Своим заявлением Путин дал Западу четко понять, что лимит доверия к США и НАТО закончился. Им придется отвечать за провокацию.
ИА SM-News22 декабря в 05:36

Корабль ВМС США «Милуоки» прервал поход из-за вспышки коронавируса среди экипажа

Корабль прибрежной зоны ВМС США "Милуоки" прервал поход из-за вспышки коронавируса среди экипажа, сообщил американский 4-й флот.
РИА Новости18:58

Президент Украины Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский и болеем чем 20 сенаторов и конгрессменов США в ходе видеовстречи обсудили важность привлечения Вашингтона к процессу мирного урегулирования ситуации в Донбассе и поддержку евроатлантических стремлений Киева, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы украинского государства.
РИА Новости16:25

Представители МИД Казахстана и Госдепа США обсудили антироссийские санкции

Замглавы МИД Казахстана Акан Рахметуллин и помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу обсудили экономическое сотрудничество двух стран в ходе заседания в Нур-Султане.
REGNUMвчера в 05:58

Инвесторы Apple хотят знать об использовании положений о неразглашении

В сентябре инвестор Nia Impact Capital подал предложение, призывающее совет директоров Apple подготовить отчет с оценкой потенциальных рисков для компании, связанных с использованием ею положения о неразглашении информации.
РБК Инвестиции22 декабря в 07:34

В США из-за отказа от вакцинации уволили 66 морских пехотинцев

Корпус морской пехоты США на минувшей неделе уволил 66 пехотинцев за отказ делать прививку от коронавируса, сообщает ABC News.
Аргументы и Фактывчера в 23:05