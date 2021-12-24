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Директор телеканала «НАШ» Грановский: США использовали Украину ради поставок газа в Европу

Вашингтон обманул Киев в газовом вопросе.
Московский Комсомолец
Генеральный директор украинского телеканала «НАШ» Владимир Грановский рассказал, как борющиеся с «Северным потоком-2» США использовали Киев ради того, чтобы заниматься поставками газа в Европу.
Lenta.ru
С 1 октября текущего года "Газпром" начал поставлять газ в Венгрию, в обход Украины, через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы.
Газета.Ru
Поставки газа в Европу в будущем Россия планирует осуществлять через трубопровод “Северный поток-2”.
Московский Комсомолец

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Директор телеканала «Наш» Грановский: США обманули Украину с вопросом транзита газа
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Общественная служба новостейвчера в 15:46
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