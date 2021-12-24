Lenta.ruДиректор телеканала «НАШ» Грановский: США использовали Украину ради поставок газа в ЕвропуВашингтон обманул Киев в газовом вопросе.Московский КомсомолецГенеральный директор украинского телеканала «НАШ» Владимир Грановский рассказал, как борющиеся с «Северным потоком-2» США использовали Киев ради того, чтобы заниматься поставками газа в Европу.Lenta.ruС 1 октября текущего года "Газпром" начал поставлять газ в Венгрию, в обход Украины, через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы.Газета.RuПоставки газа в Европу в будущем Россия планирует осуществлять через трубопровод “Северный поток-2”.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВLife.ruЦарьградГазета.RuПодробнее о событииДиректор телеканала «Наш» Грановский: США обманули Украину с вопросом транзита газаГазета.Ruвчера в 15:59В Киеве пожаловались на «циничное» предательство США в газовом вопросеМосковский Комсомолецвчера в 15:56Директор телеканала «НАШ» Грановский: США использовали Украину ради поставок газа в ЕвропуLenta.ruвчера в 15:32На Украине рассказали о предательстве США из-за транзита газаОбщественная служба новостейвчера в 15:46Директор украинского телеканала Грановский обвинил США в циничности по газовому вопросуLife.ruвчера в 15:38На Украине обвинили США в циничном предательстве из-за транзита газаИА Красная Веснавчера в 15:48На Украине обвинили США в предательстве из-за транзита газаРЕН ТВвчера в 15:29Показать ещёОценить26Поделиться