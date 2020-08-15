Директор завода в Минске признал поражение Лукашенко на выборах
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Директор крупного Минского завода колесных тягачей (Volat) Алексей Римашевский признал поражение Александра Лукашенко на президентских выборах. Об этом он сказал на митинге перед сотрудниками предприятия.В источнике
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Директор одного из ведущих минских заводов признал поражение Лукашенко перед подчиненными
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