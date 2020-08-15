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РИА Новости
РИА Новости

Директор завода в Минске признал поражение Лукашенко на выборах

Директор крупного Минского завода колесных тягачей (Volat) Алексей Римашевский признал поражение Александра Лукашенко на президентских выборах. Об этом он сказал на митинге перед сотрудниками предприятия.В источнике
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РИА Новости

Директор завода в Минске признал поражение Лукашенко на выборах

РИА Новостивчера в 13:19
РБК

Директор белорусского завода заявил о поражении Лукашенко на выборах

РБКвчера в 12:53
Комсомольская правда

Директор МЗКТ признал поражение Лукашенко на выборах

Комсомольская правдавчера в 10:43
Lenta.ru

Голосовавший за Лукашенко директор белорусского завода признал его поражение

Lenta.ruвчера в 11:38
Фонтанка.Ру

Директор МЗКТ заявил о поражении Лукашенко на выборах. Президент должен приехать на завод в понедельник

Фонтанка.Рувчера в 11:33
News.ru

Директор МЗКТ признал проигрыш Лукашенко на выборах

News.ruвчера в 11:08
Телеканал 360°

Директор одного из ведущих минских заводов признал поражение Лукашенко перед подчиненными

Телеканал 360°вчера в 11:47
КП - Беларусь

Видеофакт: директор МЗКТ признает поражение Лукашенко на выборах

КП - Беларусьвчера в 14:08

Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
РИА Новостивчера в 16:33
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СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Совет безопасности ООН отклонил резолюцию американской стороны о продлении на неопределенный срок эмбарго на поставки оружия Ирану, лишь одна из 15 стран присоединилась к позиции США - Доминиканская Республика.
Газета.Ruвчера в 02:57
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Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС

Представители 24 стран Евросоюза направили ноту протесту в Госдеп США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток-2».
РБК13 августа в 19:15
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Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
РБКвчера в 16:11
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Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новостивчера в 14:10
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На крупном воронежском предприятии коронавирусом заболели 254 человека

По состоянию на 13 августа в Воронежском центре ракетного двигателестроения коронавирус выявили в общей сложности у 254 человек, в том числе у 10 сотрудников – за минувшую неделю.
Обозреватель Врнвчера в 10:41
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Президент «Барселоны» отказался подписать Альфонсо Дэвиса, потому что он канадец

За несколько месяцев до перехода Дэвиса в мюнхенский клуб бывший игрок «Барселоны» Христо Стоичков попросил президента клуба Хосепа Бартомеу обратить внимание на этого футболиста.
Евро-футбол.рувчера в 12:44

В Хабаровске шестую субботу подряд провели митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска вновь вышли на не согласованный с властями митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов, сообщил местный портал dvhab.ru.
РБКвчера в 23:14
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