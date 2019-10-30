Происшествия

РБКРБКДиректора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. О задержании Колачевского сообщает также Telegram-канал «Незыгарь».
РБК11:34

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Комментарий президента РАН А. М. Сергеева по поводу обысков в ФИАН

Научная Россия13:17

Силовики отпустили директора ФИАНа домой

Газета.Ru16:21

Директор Физического института РАН раскрыл суть претензий силовиков

РБК15:16

Директор ФИАНа после обысков: ворвались в дом и копались в детских памперсах

Московский Комсомолец14:22

Директора Физического института РАН заподозрили в пособничестве контрабанде

Коммерсантъ15:44

Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении

Интерфакс11:07

Стало известно, с чем связаны обыски у главы Физического института РАН

РЕН ТВ10:32
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Политика

Путин прибыл из Будапешта в Калининград

Президент России Владимир Путин по завершении официального визита в Венгрию прилетел в Калининград.
Интерфакс 18:25
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru 28 октября в 13:18
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 06:20
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Происшествия

В Бурятии загорелся торговый центр

По данным «Восток Телеинформ», загорелся торговый центр «Николаевский» неподалеку от Улан-Удэ.
РБК 21:06
Армия и оружие

Появилось видео ликвидации аль-Багдади

Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Lenta.ru 18:15
Общество

Шатунов подал в суд на правообладателя песен «Ласкового мая»

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов подал в Арбитражный суд Москвы иск к компании «Честная музыка», являющейся правообладателем песен этой группы, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 20:59
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах

Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.
Sunmag.me 11:45
Общество

Twitter запретит политическую рекламу

Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что 22 ноября вступит в силу запрет на политическую рекламу в этой социальной сети.
Известия 18:15
Общество

В Правительстве Магаданской области обсудили закон о вольном приносе

В Правительстве Магаданской области прошло совещание по развитию минерально-сырьевой базы региона, которое провёл вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ В ДФО Юрий Трутнев.
MagadanMedia.ru 01:15
Общество

Грета Тунберг отказалась от экологической премии

Ридус вчера в 17:35
Армия и оружие

СМИ назвали кодовое обозначение НАТО для Су-57

НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения кодовое обозначение Felon ("преступник" – прим. ред.). Об этом сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.
РИА Новости 20:43
Футбол

Казань заявилась на проведение Суперкубка УЕФА

Сегодня официально подана заявка на проведение в Казани Суперкубка УЕФА в 2022 либо в 2023 году.
Республика Татарстан 28 октября в 05:08
Путешествия

Цены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога

Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.
Вечерние Челны 28 октября в 08:36
Общество

Кому из знаков Зодиака 31 октября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее

Узнайте, что ждет Вас 31 октября 5 лунный день и растущая фаза Луны принесет перемены многим знакам Зодиака.
SM News 00:00
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Политика

В декабре в Великобритании состоятся досрочные выборы в парламент

Премьера страны поддержали «Либеральные демократы», Шотландская национальная партия, а также и лейбористы, которые до этого трижды блокировали проведение внеочередных парламентских выборов.
Inc-news.ru 01:42
Кино

Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн»

Новый сериал во вселенной Звездных войн "Мандалорец" обзавелся вторым трейлером.
Российская газета вчера в 04:50
Происшествия

В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

РБК вчера в 04:10
Шоу-бизнес

45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа

Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Discover24 вчера в 06:28
Шоу-бизнес

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Известия 12:20
Шоу-бизнес

Рудковская и Плющенко поссорились из-за шоу об их семье

Яна Рудковская призналась, что переживала из-за этого – супруг не брал трубку и игнорировал ее.
Gazeta.SPb 20:01
Общество

Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего

В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
Российская газета 20:15
Армия и оружие

Немецкая армия получила первый танк Leopard 2A7V

Как сообщает блог bmpd, 29 октября компания Krauss-Maffei Wegmann передала немецкой армии первый основной боевой танк Leopard 2A7V.
Naked Science 09:43
Космос

Телескоп «Хаббл» запечатлел «лицо» в космосе

Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» сфотографировали столкновение двух галактик. Получившееся изображение напоминает «лицо».
Восток-Медиа 12:08
Гаджеты

Samsung показала концепт нового складного смартфона

Samsung в рамках конференции разработчиков компании представила концепт нового складного смартфона.
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Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Глава России сомневается в силах главы Украины Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог президента Украины Владимира Зеленского с националистами.
SM News 14:43
Авто

Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser

Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.
Автоновости дня вчера в 08:23
Политика

Посольство Израиля приостановило работу в России

Посольство Израиля в России на время прекратило работу. Об этом представители ведомства сообщили в "Фейсбук".
Дни.ру 08:39
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