Происшествия

РБКРБКДиректора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. О задержании Колачевского сообщает также Telegram-канал «Незыгарь».
РБК11:34

Подробнее о событии

Директора Физического института РАН заподозрили в пособничестве контрабанде

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Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении

Интерфакс11:07

Директор Физического института РАН раскрыл суть претензий силовиков

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Директор ФИАНа после обысков: ворвались в дом и копались в детских памперсах

Московский Комсомолец14:22

Комментарий президента РАН А. М. Сергеева по поводу обысков в ФИАН

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Силовики отпустили директора ФИАНа домой

Газета.Ru16:21

Стало известно, с чем связаны обыски у главы Физического института РАН

РЕН ТВ10:32
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Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

Известия вчера в 05:59
Общество

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РБК 17:00
Армия и оружие

В Турции опровергли планы покупки у России Су-35

Министр обороны Турции Хулуси Акар опроверг сообщения СМИ о планах закупки у России истребителей Су-35.
Накануне.Ru 01:48
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Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru 17:52
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что принял решение отменить организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на ноябрь в Сантьяго, и конференцию ООН по климату в декабре из-за ситуации с протестами в стране.
ТАСС 10:37
Происшествия

Число погибших во время паводка выросло в Иркутской области

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня. До конца лета регион пережил две волны паводка.
EastRussia 05:11
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 06:20
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Политика

Болгария отказалась выдать визу российскому военному атташе

Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, сообщили СМИ со ссылкой на болгарский МИД.
Взгляд.ру 11:44
Общество

Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин

REGNUM 12:05
Культура

Майкл Джексон признан самой высокооплачиваемой из умерших звезд

Эхо Москвы 10:30
Общество

Сотни москвичей собрались возле «Яндекса» ради бесплатной колонки

Утром 30 октября сотни москвичей пришли к офису компании «Яндекс» для того, чтобы получить бесплатную колонку «Яндекс.Станция Мини».
Мослента 00:47
Футбол

Непомнящий рассказал, какими словами Дзюба обзывал капитана «Томи»

По словам Непомнящего, Дзюба был таким парнем, который понимал свою роль, и несмотря на юный возраст он вел себя как самый взрослый.
Нева Спорт 10:58
Авто

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Стоит затратить несколько минут на прогрев, который весьма ощутимо продлит срок службы мотора.
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Авто

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Происшествия

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РБК 14:04
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Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 13:30
Происшествия

В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО

Огонь вспыхнул в древнем замке Сюри в префектуре Окинава — здание включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает NHK.
Коммерсантъ 17:40
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Стал известен состав новой экспедиции на МКС

На Международную космическую станцию (МКС) в апреле отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кэссиди.
Lenta.ru 19:55
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru 28 октября в 13:18
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Самым болезненным автомобилисты считают увеличение стоимости топлива, страхования, ремонта и технического обслуживания автомобиля.
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Онколог заявил, что рак невозможно победить

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Происшествия

Замглавы крымского минздрава совершил смертельное ДТП в Подмосковье

Известия 18:43
Происшествия

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На Камчатке следователи завели уголовное дело после гибели трехмесячного ребенка на борту самолета, направлявшегося из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.
РБК 19:37
Политика

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У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
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Экономика

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Lenta.ru вчера в 06:13
Экономика

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Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации «ВЭБ.РФ» признал банкротом зеленоградский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т», передает «Интерфакс».
Ведомости 28 октября в 04:44
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