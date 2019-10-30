Происшествия

РБКРБКДиректора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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с чего всё началось

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. О задержании Колачевского сообщает также Telegram-канал «Незыгарь».
РБКвчера в 11:34

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Директора Физического института РАН заподозрили в пособничестве контрабанде

Коммерсантъвчера в 15:44

Директора ФИАН задержали по подозрению в контрабанде оптики

Известиявчера в 15:38

Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении

Интерфаксвчера в 11:07

Директор Физического института РАН раскрыл суть претензий силовиков

РБКвчера в 15:16

Директор ФИАНа после обысков: ворвались в дом и копались в детских памперсах

Московский Комсомолецвчера в 14:22

Комментарий президента РАН А. М. Сергеева по поводу обысков в ФИАН

Научная Россиявчера в 13:17

Силовики отпустили директора ФИАНа домой

Газета.Ruвчера в 16:21
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Политика

В Санкт-Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Владимира Путина

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику-рекомендацию КГБ СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 20:58
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах

Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.
Sunmag.me вчера в 11:45
Политика

Меркель и Зеленский решили договориться с Россией о транзите газа

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил перспективы заключения договоренности между Москвой и Киевом по транзиту газа.
Телеканал 360° вчера в 20:01
Авто

Стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения в России

Компания Toyota объявила старт продаж кроссовера RAV4 новой генерации в России. Товарные машины уже добрались до официальных дилеров в РФ.
Новые автомобили вчера в 12:27
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Финансы

Курсы доллара и евро на 28 октября

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 28 октября, составляет 63,9966 рубля.
Банки.ру 28 октября в 01:31
Гаджеты

Компания CAT представила смартфон CAT S52

Компания CAT, специализирующаяся на производстве строительного и горного оборудования, неожиданно выпустила смартфон CAT S52.
ITZine.ru 00:15
Армия и оружие

Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

РИА Новости вчера в 17:32
Общество

Эксперт объяснила рост смертности от онкологии в России

Лебединская предполагает, что динамика по данному виду заболеваний будет ухудшаться.
РИА Новости вчера в 20:12
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Политика

Израиль объявил об экстрадиции россиянина Буркова в США

В Израиле подписали документ об экстрадиции в США удерживаемого российского гражданина РФ Алексея Буркова.
Национальная служба новостей вчера в 15:59
Общество

Что изменится в российских законах в ноябре 2019 года

Вид на жительство С 1 ноября вступает в силу закон, по которому вид на жительство в России становится бессрочным (по старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью продления).
РБК 00:15
Происшествия

Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане

При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.
REGNUM вчера в 23:49
Шоу-бизнес

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Известия вчера в 12:20
Происшествия

Япония планирует восстановить сгоревший замок из списка ЮНЕСКО

Японские власти намерены восстановить замок Сюри из списка ЮНЕСКО в префектуре Окинава, многие строения которого полностью уничтожены пожаром, заявил на пресс-конференции генсек правительства Ёсихидэ Суга.
Коммерсантъ 00:20
Общество

В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны

RT на русском вчера в 18:46
Шоу-бизнес

Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 10:24
Хоккей

Овечкин занял 12-е место по количеству голов в НХЛ

Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МедиаКорСеть вчера в 06:39
Происшествия

В ДТП с пожарной машиной в Томске пострадали 16 человек

При столкновении автомобиля Nissan, автобуса и пожарной машины пострадали 16 человек, двое из которых — дети.
Известия вчера в 10:22
Общество

Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего

В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
Российская газета вчера в 20:15
Политика

Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7

Комитет по иностранным делам палаты представителей в американском конгрессе единогласно принял резолюцию против участия России в саммите формата G7.
РБК вчера в 21:26
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru вчера в 07:36
Происшествия

Задержан замглавы отдела УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали заместителя начальника второго отдела управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Михаила Александрова.
АБН 00:31
Здоровье

Диетологи считают тыкву полезной для 80% россиян

По мнению диетолога Риммы Мойсенко, у жителей РФ отмечается недостаток магния. Для его пополнения необходимо ввести в рацион тыкву.
ГЛАС.RU вчера в 16:26
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости вчера в 19:44
Армия и оружие

Россия отвергла предложение модернизировать Венский документ

Предложение западных стран модернизировать Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности не имеет смысла, заявил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
РБК вчера в 20:18
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости вчера в 04:29
Политика

Издатели из Германии кинули Сноудена на деньги

Пока выплаты отложены до 1 апреля 2020 года. Но есть вероятность, что бывший сотрудник американских спецслужб вообще не получит денег.
Вести.Ru вчера в 18:41
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Политика

Советник Трампа по России покинет пост

Специальный советник президента США по европейским и российским вопросам Тим Моррисон в скором времени покинет свой пост.
Lenta.ru вчера в 21:58
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