Происшествия
РБКДиректора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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с чего всё началось
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. О задержании Колачевского сообщает также Telegram-канал «Незыгарь».РБКвчера в 11:34
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Директор ФИАНа после обысков: ворвались в дом и копались в детских памперсах
Московский Комсомолецвчера в 14:22
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Политика
В Санкт-Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Владимира Путина
Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику-рекомендацию КГБ СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах
Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.
Политика
Меркель и Зеленский решили договориться с Россией о транзите газа
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил перспективы заключения договоренности между Москвой и Киевом по транзиту газа.
Авто
Стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения в России
Компания Toyota объявила старт продаж кроссовера RAV4 новой генерации в России. Товарные машины уже добрались до официальных дилеров в РФ.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Финансы
Курсы доллара и евро на 28 октября
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 28 октября, составляет 63,9966 рубля.
Гаджеты
Компания CAT представила смартфон CAT S52
Компания CAT, специализирующаяся на производстве строительного и горного оборудования, неожиданно выпустила смартфон CAT S52.
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Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
Общество
Эксперт объяснила рост смертности от онкологии в России
Лебединская предполагает, что динамика по данному виду заболеваний будет ухудшаться.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Политика
Израиль объявил об экстрадиции россиянина Буркова в США
В Израиле подписали документ об экстрадиции в США удерживаемого российского гражданина РФ Алексея Буркова.
Общество
Что изменится в российских законах в ноябре 2019 года
Вид на жительство С 1 ноября вступает в силу закон, по которому вид на жительство в России становится бессрочным (по старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью продления).
Происшествия
Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане
При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.
Шоу-бизнес
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Происшествия
Япония планирует восстановить сгоревший замок из списка ЮНЕСКО
Японские власти намерены восстановить замок Сюри из списка ЮНЕСКО в префектуре Окинава, многие строения которого полностью уничтожены пожаром, заявил на пресс-конференции генсек правительства Ёсихидэ Суга.
Общество
В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Хоккей
Овечкин занял 12-е место по количеству голов в НХЛ
Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
В ДТП с пожарной машиной в Томске пострадали 16 человек
При столкновении автомобиля Nissan, автобуса и пожарной машины пострадали 16 человек, двое из которых — дети.
Общество
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
Политика
Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7
Комитет по иностранным делам палаты представителей в американском конгрессе единогласно принял резолюцию против участия России в саммите формата G7.
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Происшествия
Задержан замглавы отдела УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
В Петербурге задержали заместителя начальника второго отдела управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Михаила Александрова.
Здоровье
Диетологи считают тыкву полезной для 80% россиян
По мнению диетолога Риммы Мойсенко, у жителей РФ отмечается недостаток магния. Для его пополнения необходимо ввести в рацион тыкву.
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
Армия и оружие
Россия отвергла предложение модернизировать Венский документ
Предложение западных стран модернизировать Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности не имеет смысла, заявил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Политика
Издатели из Германии кинули Сноудена на деньги
Пока выплаты отложены до 1 апреля 2020 года. Но есть вероятность, что бывший сотрудник американских спецслужб вообще не получит денег.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Политика
Советник Трампа по России покинет пост
Специальный советник президента США по европейским и российским вопросам Тим Моррисон в скором времени покинет свой пост.