Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров задержан в четверг возле офиса организации в Москве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Гаджеты Подразделение Xiaomi представило умный портативный насос для всего на свете Xiaomi открыла подразделение Roidmi в 2015 году, оно выпускает умные пылесосы, зарядки и автомобильные трансмиттеры, а также прочие устройства.

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом 25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом. 308

Хоккей «Авангард» расторг контракт с Андригетто по соглашению сторон Хоккейный клуб «Авангард» и швейцарский нападающий Свен Андригетто расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон, сообщается на официальном сайте омского клуба.

Культура Netflix внезапно закрыл сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» Премьера финальной части шоу из восьми эпизодов обещана на конец этого года.

Политика Медведев назван вероятным преемником Путина Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов. 429

Армия и оружие Британское издание заявило о сделанном России военном «предупреждении» Великобритания послала России «явный предупредительный сигнал», направив в Арктику свои корабли, в том числе противолодочную субмарину HMS Trenchant для участия в учениях НАТО, пишет Daily Express. 17

Политика Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. 80

Гаджеты Thunderbolt 4 от Intel не стал быстрее предшественника Названный интерфейс не стал быстрее предшественника, но получил поддержку двух экранов 4K или одного 8K, а также встроенную защиту от атак через DMA. 2

Общество Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет «В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек. 58

Политика Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России. 304

Происшествия Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. 203

Общество Минфин США оштрафовал компанию Amazon за поставки товаров в Крым В сообщении уточняется, что Amazon получила штраф на сумму $134 523 за то, что нарушила разные санкции, введенные по решению Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) и касающиеся поставок товаров и предоставления услуг лицам, в отношении которых предусмотрены данные санкции, а также лицам, которые на тот момент находились на территории Крыма, Сирии и Ирана. 18

Происшествия Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве. 201

Наука Анализ ДНК подтвердил теорию норвежского археолога Тура Хейердала В 1947 году норвежский археолог Тур Хейердал совершил путешествие на плоту из Южной Америки в Полинезию, чтобы показать, что это было возможно и для древние людей. 3

Общество МВД предложило изменить водительские права и ПТС МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права. 2,5K

Авто Lamborghini официально представил гибридный родстер Sian Итальянский автопроизводитель официально представил открытую версию Roadster своей самой мощной модели - гибрида Lamborghini Sian.