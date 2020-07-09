Общество
ТАССДиректора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Москве
Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров задержан в четверг возле офиса организации в Москве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
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Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
РИА Новости 00:39
Политика
Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии
Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности.
Интерфакс 04:05
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36
Общество
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
Происшествия
Губернатор Хабаровского края Фургал задержан в рамках уголовного дела
RT на русском вчера в 19:11
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33
Гаджеты
Подразделение Xiaomi представило умный портативный насос для всего на свете
Xiaomi открыла подразделение Roidmi в 2015 году, оно выпускает умные пылесосы, зарядки и автомобильные трансмиттеры, а также прочие устройства.
iXBT.com 01:01
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Газета.Ru вчера в 08:34
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me вчера в 04:47
Хоккей
«Авангард» расторг контракт с Андригетто по соглашению сторон
Хоккейный клуб «Авангард» и швейцарский нападающий Свен Андригетто расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон, сообщается на официальном сайте омского клуба.
Чемпионат 04:12
Культура
Netflix внезапно закрыл сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»
Премьера финальной части шоу из восьми эпизодов обещана на конец этого года.
Российская газета 04:14
Политика
Медведев назван вероятным преемником Путина
Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет вчера в 06:03
Армия и оружие
Британское издание заявило о сделанном России военном «предупреждении»
Великобритания послала России «явный предупредительный сигнал», направив в Арктику свои корабли, в том числе противолодочную субмарину HMS Trenchant для участия в учениях НАТО, пишет Daily Express.
Известия вчера в 20:09
Политика
Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался
Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22
Гаджеты
Thunderbolt 4 от Intel не стал быстрее предшественника
Названный интерфейс не стал быстрее предшественника, но получил поддержку двух экранов 4K или одного 8K, а также встроенную защиту от атак через DMA.
Дни24 03:00
Происшествия
Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции
Владивосток, 9 июля 2020, 08:34 — REGNUM Глава Приморского океанариума Сергей Логинов задержан правоохранительными органами и подозревается в коррупции.
REGNUM 01:34
Общество
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
Авто
Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения
Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия вчера в 20:40
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Футбол
ЦСКА договорился о трансфере аргентинского нападающего
Московский ЦСКА близок к приобретению нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, сообщает TyC Sports.
Газета.Ru 02:35
Общество
Минфин США оштрафовал компанию Amazon за поставки товаров в Крым
В сообщении уточняется, что Amazon получила штраф на сумму $134 523 за то, что нарушила разные санкции, введенные по решению Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) и касающиеся поставок товаров и предоставления услуг лицам, в отношении которых предусмотрены данные санкции, а также лицам, которые на тот момент находились на территории Крыма, Сирии и Ирана.
REGNUM 04:04
Происшествия
Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК вчера в 14:12
Общество
Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов
Новая дата заседания будет назначена через 2-3 недели. В Амстердаме суд снова перенес рассмотрение дело о скифском золоте.
Деловое.ТВ вчера в 06:01
Наука
Анализ ДНК подтвердил теорию норвежского археолога Тура Хейердала
В 1947 году норвежский археолог Тур Хейердал совершил путешествие на плоту из Южной Америки в Полинезию, чтобы показать, что это было возможно и для древние людей.
Pravda.Ru 04:09
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости вчера в 07:04
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Авто
Lamborghini официально представил гибридный родстер Sian
Итальянский автопроизводитель официально представил открытую версию Roadster своей самой мощной модели - гибрида Lamborghini Sian.
Тарантас Ньюс 02:46
Футбол
Павлюченко вошел в число лучших нападающих «Тоттенхэма»
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вошёл в рейтинг лучших нападающих "Тоттенхэма".
Pravda.Ru 02:40