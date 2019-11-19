Происшествия
Газета.RuДиректора колледжа в Благовещенске уволили после стрельбы
Директор колледжа в Благовещенске был уволен после того, как один из студентов устроил стрельбу в образовательном учреждении, передает ТАСС. В региональном минобразования пояснили, что причиной увольнения стало ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по организации безопасности в колледже.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Директор Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор Петухов уволен после стрельбы в учебном заведении, сообщила пресс-служба регионального Минобрнауки.Ведомостивчера в 20:48
Подробнее о событии
Показать все источники
В Амурском колледже строительства и ЖКХ назначен исполняющий обязанности руководителя
КП - Благовещенсквчера в 20:39
Власти Приамурья подтвердили увольнение директора колледжа и замминистра образования после инцидента со стрельбой
Интерфакс - Россиявчера в 20:00
Источник сообщил об отставке замминистра образования Приамурья после ЧП в Благовещенске
Интерфаксвчера в 05:04
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 02:00, Ашберн
Общество
В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы
В 2020 году новогодние каникулы приходятся на 1-8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.
Футбол
Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем
Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
Общество
В США неизвестный выкупил советскую подводную лодку
Советскую субмарину Б-427, которая долгие годы была туристическим объектом города Лонг-Бич на западном побережье США, приобрел анонимный покупатель.
Происшествия
Защита доцента Соколова задумала оправдать его влиянием фазы Луны
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Происшествия
В Хабаровском крае ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию
Крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков сумели обнаружить и ликвидировать сотрудники Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Технологии
Google запустила облачный игровой сервис Stadia
Компания Google запустила 19 ноября облачный игровой сервис Stadia. Об этом сообщили в блоге компании.
Общество
Суд Лондона разрешил экс-владельцу Внешпромбанка увеличить расходы
Высокий суд Лондона разрешил экс-владельцу обанкротившегося Внешпромбанка Георгию Беджамову увеличить свои ежемесячные расходы.
Политика
Эстония требует от России вернуть 5 процентов территории
По Тартускому мирному договору в состав независимой Эстонии были включены Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и новообразованная волость Нарва.
Шоу-бизнес
Певец Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна
Певец Прохор Шаляпин расстался с экс-супругой народного артиста Армена Джигарханяна, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской из-за подозрений в измене.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
Общество
Прохождение медкомиссий для российских водителей захотели ужесточить
Министерство внутренних дел России разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок.
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане при крушении вертолета
Двое военнослужащих США погибли при крушении вертолета в Афганистане.
Происшествия
В Волгоградской области выявили браконьерский «НИИ»
Волгоградские полицейские и сотрудники Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконном вылове рыбы, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ЖКХ
Жители 23 домов в Барнауле остались без тепла из-за аварии
В результате аварии на тепловой сети в Барнауле жители 23 многоэтажных домов и два детских сада остались без отопления, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Наука
Ученые назвали главную причину возникновения рака
Культура
Актеры МХАТа имени Горького попросили Путина защитить
Труппа МХАТа имени Горького обратились к президенту Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросила защитить театр от "агрессивной кампании клеветы".
Политика
Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
Происшествия
Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе
Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Общество
Ростуризм выделил средства на доработку туристического бренда России
Представитель Ростуризма пояснил РБК, что за основу будет взята концепция туристического бренда России, которая победила в 2018 году в финале открытого всероссийского конкурса «Туристический бренд России», а Plenum доработает визуальную и смысловую идентификацию бренда.
Экономика
СМИ: Михельсон попросил у Путина 20 миллиардов для камчатского терминала
Основной владелец ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон попросил президента РФ Владимира Путина найти 20 миллиардов рублей на создание инфраструктуры терминала по перевалке сжиженного газа на Камчатке.
Хоккей
Кучеров получил травму в матче против «Сент-Луиса»
Общество
В России подсчитали потери авиакомпаний из-за запрета полётов в Грузию
Запрет на полёты в Грузию, введённый летом этого года, привёл к потерям примерно 3,2 млрд рублей, подсчитали российские авиакомпании.
Политика
Трамп пригрозил Китаю пошлинами в случае провала торговой сделки
Президент США Дональд Трамп перед заседанием правительства вновь пригрозил Китаю повышением пошлин в случае, если между странами не будет достигнуто выгодное торговое соглашение, сообщает во вторник РИА «Новости».
Общество
В Турции достроен конкурент «Турецкого потока»
Вторая и заключительная часть первой фазы проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет официально введена в эксплуатацию 30 ноября, сообщило со ссылкой на слова министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза турецкое издание Daily Sabah.