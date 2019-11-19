с чего всё началось

Директор колледжа в Благовещенске был уволен после того, как один из студентов устроил стрельбу в образовательном учреждении, передает ТАСС. В региональном минобразования пояснили, что причиной увольнения стало ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по организации безопасности в колледже.

Директора колледжа в Благовещенске уволили после стрельбы

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