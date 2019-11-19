Происшествия

Газета.RuГазета.RuДиректора колледжа в Благовещенске уволили после стрельбы

Директор колледжа в Благовещенске был уволен после того, как один из студентов устроил стрельбу в образовательном учреждении, передает ТАСС. В региональном минобразования пояснили, что причиной увольнения стало ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по организации безопасности в колледже.
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с чего всё началось
Директор Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор Петухов уволен после стрельбы в учебном заведении, сообщила
 пресс-служба регионального Минобрнауки.
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В Амурском колледже строительства и ЖКХ назначен исполняющий обязанности руководителя

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Источник сообщил об отставке замминистра образования Приамурья после ЧП в Благовещенске

Интерфаксвчера в 05:04
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Газета.Ru вчера в 06:46
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Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

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Турция не рассматривает вопрос нового соглашения по С-400

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Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

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Lenta.ru вчера в 19:56
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Двое американских военных погибли в Афганистане при крушении вертолета

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Известия 00:17
Происшествия

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ЖКХ

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Ученые назвали главную причину возникновения рака

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Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

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Происшествия

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Экономика

СМИ: Михельсон попросил у Путина 20 миллиардов для камчатского терминала

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Кам 24 вчера в 23:32
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Политика

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Ведомости 18 ноября в 16:48
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