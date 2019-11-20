с чего всё началось

Директор колледжа в Благовещенске был уволен после того, как один из студентов устроил стрельбу в образовательном учреждении, передает ТАСС. В региональном минобразования пояснили, что причиной увольнения стало ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по организации безопасности в колледже.

Директора колледжа в Благовещенске уволили после стрельбы

Происшествия Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой Девятилетнюю девочку, пропавшую в кубанском хуторе Родниковском во время прогулки, нашли живой.

Происшествия Полиция проводит масштабные обыски в «Водоканале Санкт-Петербурга» В 7 часов утра сотня сотрудников отдела по экономической безопасности и антикоррупции ГУ МВД провели 40 обысков в квартирах фигурантов.

Космос На спутнике Юпитера обнаружен водяной пар Ученые НАСА впервые обнаружили водяного пара над поверхностью Европы - одного из 79 спутников Юпитера.

Общество Forbes перечислил богатейших Instagram-блогеров в РФ Рейтинг опубликован 20 ноября в журнале Forbes. Подобный список составлен изданием впервые.

Политика Таллин требует от России возврата «отнятых» у Эстонии территорий Мюллерсон считает, что «поскольку мы не можем говорить о добровольном присоединении Эстонии к СССР, то Тартуский мирный договор не утратил свою действительность в 1940 году и остаётся в силе».

Общество Роструд объяснил правила продления новогодних каникул В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.

Общество Ростуризм выделил средства на доработку туристического бренда России Ростуризм подвел итоги конкурса на разработку туристического бренда России, следует из материалов единой информационной системы в сфере госзакупок.

Происшествия Пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген в Воронежской области Врач-рентгенолог Семилукской больницы Воронежской области находилась на работе в состоянии сильного опьянения, сообщает телеканал "360".

Кино Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.

Экономика Сбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1 Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.

Экономика Российские инвесторы сократили вложения в недвижимость Европы Российские инвесторы сократили крупные вложения в европейскую недвижимость по итогам трех кварталов 2019 года.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Шоу-бизнес Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.

Общество В России подсчитали потери авиакомпаний из-за запрета полётов в Грузию Запрет на полёты в Грузию, введённый летом этого года, привёл к потерям примерно 3,2 млрд рублей, подсчитали российские авиакомпании.

Здоровье Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.

Политика До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.

Политика Суд ООН требует от России ответить на иск Украины Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.

Армия и оружие Курдская милиция выпустила обращение по поводу нападений на военную полицию РФ Речь идёт о действиях провокаторов, которые, дождавшись появления колонны российской военной полиции, забросали бронеавтомобили камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Политика МИД подтвердил отказ Британии в выдаче виз двум журналистам из России «В МИД России подтвердили факт отказа официальных властей Великобритании в выдаче виз для двух российских собкоров для работы в этой стране», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Общество Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.

Экономика Число просрочек по кредитам возросло в России Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.

Происшествия Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.

Кино Кристиан Бэйл рассказал, почему не будет больше играть Бэтмена Кристиан Бэйл рассказал, почему у трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, где он сыграл главную роль, не было продолжения, сообщает Toronto Sun.

Происшествия Следователи просят помощи в опознании убитой женщины Следователи СК просят жителей Саратовской области и других регионов помочь с опознанием женщины, тело которой недавно обнаружили в Волге близ города Вольска.