Происшествия
Газета.RuДиректора колледжа в Благовещенске уволили после стрельбы
Директор колледжа в Благовещенске был уволен после того, как один из студентов устроил стрельбу в образовательном учреждении, передает ТАСС. В региональном минобразования пояснили, что причиной увольнения стало ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по организации безопасности в колледже.
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с чего всё началось
Директор Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор Петухов уволен после стрельбы в учебном заведении, сообщила пресс-служба регионального Минобрнауки.Ведомостивчера в 20:48
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В Амурском колледже строительства и ЖКХ назначен исполняющий обязанности руководителя
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Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
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Девятилетнюю девочку, пропавшую в кубанском хуторе Родниковском во время прогулки, нашли живой.
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Мюллерсон считает, что «поскольку мы не можем говорить о добровольном присоединении Эстонии к СССР, то Тартуский мирный договор не утратил свою действительность в 1940 году и остаётся в силе».
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Источником ракетной атаки на Дамаск оказался Израиль
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Ростуризм подвел итоги конкурса на разработку туристического бренда России, следует из материалов единой информационной системы в сфере госзакупок.
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Врач-рентгенолог Семилукской больницы Воронежской области находилась на работе в состоянии сильного опьянения, сообщает телеканал "360".
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Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
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Экономика
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Экономика
Российские инвесторы сократили вложения в недвижимость Европы
Российские инвесторы сократили крупные вложения в европейскую недвижимость по итогам трех кварталов 2019 года.
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Общество
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Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Слово и Дело 01:24
Общество
В России подсчитали потери авиакомпаний из-за запрета полётов в Грузию
Запрет на полёты в Грузию, введённый летом этого года, привёл к потерям примерно 3,2 млрд рублей, подсчитали российские авиакомпании.
REGNUM вчера в 23:19
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Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников
Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Соловей.Инфо вчера в 06:40
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До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США
Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
РБК 00:39
Политика
Суд ООН требует от России ответить на иск Украины
Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
REGNUM вчера в 19:29
Армия и оружие
Курдская милиция выпустила обращение по поводу нападений на военную полицию РФ
Речь идёт о действиях провокаторов, которые, дождавшись появления колонны российской военной полиции, забросали бронеавтомобили камнями и бутылками с зажигательной смесью.
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«В МИД России подтвердили факт отказа официальных властей Великобритании в выдаче виз для двух российских собкоров для работы в этой стране», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Известия 03:08
Общество
Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
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Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Газета.Ru 18 ноября в 19:28
Происшествия
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Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
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Кристиан Бэйл рассказал, почему у трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, где он сыграл главную роль, не было продолжения, сообщает Toronto Sun.
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Следователи просят помощи в опознании убитой женщины
Следователи СК просят жителей Саратовской области и других регионов помочь с опознанием женщины, тело которой недавно обнаружили в Волге близ города Вольска.
Saratovnews 02:01
Здоровье
В Ярославской области водители штурмуют наркодиспансеры
Сегодня, увидев фото людей, стоящих около ярославской наркологической клиники, некоторые предположили, что больницу эвакуировали из-за какого-нибудь сообщения о минировании.
ЯрNews 18 ноября в 05:49