Директора спортшколы отправили под домашний арест после ДТП с детьми на Ставрополье
Ленинский районный суд города Ставрополя избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца для директора волгоградской спортивной школы олимпийского резерва № 2 после ДТП на Ставрополье, в котором погибли пять воспитанниц школы.В источнике
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Директор спортшколы отправлена под домашний арест после гибели детей в ДТП на Ставрополье
Коммерсантъвчера в 14:54
Директора спортивной школы отправили под домашний арест после ДТП на Ставрополье
Известиявчера в 13:36