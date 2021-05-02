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Директора спортшколы отправили под домашний арест после ДТП с детьми на Ставрополье

Ленинский районный суд города Ставрополя избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца для директора волгоградской спортивной школы олимпийского резерва № 2 после ДТП на Ставрополье, в котором погибли пять воспитанниц школы.В источнике

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ДТП с детьми на Ставрополье, конфликт Киргизии и Таджикистана, обращение губернатора Подмосковья. Неделя в фотогалерее

Телеканал 360°17:01

Директора спортшколы отправили под домашний арест после ДТП с детьми на Ставрополье

ТАССвчера в 14:07

Директор спортшколы отправлена под домашний арест после гибели детей в ДТП на Ставрополье

Коммерсантъвчера в 14:54

Директор спортшколы отправлена под домашний арест после гибели учениц в ДТП

Интерфаксвчера в 13:46

Директору спортшколы назначили домашний арест после ДТП на Ставрополье

РИА Новостивчера в 14:27

Директору спортшколы назначили домашний арест после гибели детей в ДТП

РБКвчера в 15:09

Директора спортивной школы отправили под домашний арест после ДТП на Ставрополье

Известиявчера в 13:36
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