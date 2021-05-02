Ленинский районный суд города Ставрополя арестовал на два месяца водителя легкового автомобиля, который мог спровоцировать ДТП с гибелью детей на Ставрополье. Под арестом он будет находиться до 30 июня, сообщил в воскресенье судья в ходе заседания по избранию меры пресечения.

ТАСС 09:13