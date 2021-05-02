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Директора спортшколы отправили под домашний арест после ДТП с детьми на Ставрополье

Ленинский районный суд города Ставрополя избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца для директора волгоградской спортивной школы олимпийского резерва № 2 после ДТП на Ставрополье, в котором погибли пять воспитанниц школы.В источнике

С чего всё началось

Суд арестовал водителя легкового автомобиля после ДТП с гибелью детей на Ставрополье

Ленинский районный суд города Ставрополя арестовал на два месяца водителя легкового автомобиля, который мог спровоцировать ДТП с гибелью детей на Ставрополье. Под арестом он будет находиться до 30 июня, сообщил в воскресенье судья в ходе заседания по избранию меры пресечения.
ТАСС09:13

Подробнее о событии

Директор спортшколы отправлена под домашний арест после гибели учениц в ДТП

Интерфакс13:46

Водителя ВАЗа арестовали после аварии в Грачёвском округе Ставрополья

Победа 2609:19

Директора спортшколы отправили под домашний арест после ДТП с детьми на Ставрополье

ТАСС14:07

Директора спортивной школы отправили под домашний арест после ДТП на Ставрополье

Известия13:36

Директора спортивной школы отправили под домашний арест после ДТП под Ставрополем

Телеканал 360°13:33

Участника ДТП с детьми на Ставрополье арестовали на 2 месяца

Своё ТВ09:42

Директору спортшколы назначили домашний арест после ДТП на Ставрополье

РИА Новости14:27
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ТАСС11:37