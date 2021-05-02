Директора спортшколы отправили под домашний арест после ДТП с детьми на Ставрополье
Ленинский районный суд города Ставрополя избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца для директора волгоградской спортивной школы олимпийского резерва № 2 после ДТП на Ставрополье, в котором погибли пять воспитанниц школы.В источнике
С чего всё началось
Суд арестовал водителя легкового автомобиля после ДТП с гибелью детей на Ставрополье
Ленинский районный суд города Ставрополя арестовал на два месяца водителя легкового автомобиля, который мог спровоцировать ДТП с гибелью детей на Ставрополье. Под арестом он будет находиться до 30 июня, сообщил в воскресенье судья в ходе заседания по избранию меры пресечения.
ТАСС09:13