Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
News.ru
News.ru

Директора театра в Минске уволили после поддержки протестов

Белорусские власти уволили директора Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске Павла Латушко, который публично поддержал акции протеста. В знак солидарности с ним заявления об увольнении пишут другие работники театра.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

У театра Янки Купалы в Минске проходит акция в поддержку уволенного директора

ТАСС03:58
Эхо Москвы

Минкульт Белоруссии решило назначить своего управляющего в театр Янки Купалы в связи с увольнением Павла Латушко

Эхо Москвы04:37
Газета.Ru

Уволен поддержавший протестующих экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко

Газета.Ruвчера в 11:45
Коммерсантъ

Директора старейшего белорусского театра уволили после поддержки протеста

Коммерсантъвчера в 12:18
RT на русском

В Минске уволили главу театра после поддержки протестов

RT на русскомвчера в 11:56
РБК

Экс-министр культуры Белоруссии потерял работу после поддержки протестов

РБКвчера в 13:25
Фонтанка.Ру

Минкульт Белоруссии увольняет директора Купаловского театра, поддержавшего протесты. Актеры: «Мы не сдадимся»

Фонтанка.Рувчера в 11:12
КП - Беларусь

Уволенный директор Купаловского театра Павел Латушко уходил под крики «Браво!»

КП - Беларусь17:31

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
400

В Общественной палате предложили закрыть кальянные до конца года

"На фоне опасений ряда специалистов, что в осенний период возможно усиление распространения коронавирусной инфекции в стране, просим вас рассмотреть возможность рекомендовать властям субъектов Российской Федерации запретить до конца текущего года работу специализированных кальянных", - цитирует обращение к министру RT.
Российская газета04:02
17

Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
32