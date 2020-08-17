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News.ru

Директора театра в Минске уволили после поддержки протестов

Белорусские власти уволили директора Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске Павла Латушко, который публично поддержал акции протеста. В знак солидарности с ним заявления об увольнении пишут другие работники театра.В источнике
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Эхо Москвы

Директора Театра имени Янки Купалы в Минске уволили на фоне его поддержки протестующих

Эхо Москвы17:03
Известия

Поддержавшего протесты белорусского экс-министра уволили из театра

Известиявчера в 11:49
Коммерсантъ

Директора старейшего белорусского театра уволили после поддержки протеста

Коммерсантъвчера в 12:18
ТАСС

Сотни человек собрались у театра Янки Купалы в Минске в поддержку уволенного директора

ТАССвчера в 12:57
RT на русском

В Минске уволили главу театра после поддержки протестов

RT на русскомвчера в 11:56
РБК

Экс-министр культуры Белоруссии потерял работу после поддержки протестов

РБКвчера в 13:25
Газета.Ru

Уволен поддержавший протестующих экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко

Газета.Ruвчера в 11:45
КП - Беларусь

Уволенный директор Купаловского театра Павел Латушко уходил под крики «Браво!»

КП - Беларусь17:31

Украина разорвала соглашение с Россией об учреждении торгпредств

Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила о принятии решения разорвать Соглашение между правительствами России и Украины о взаимном учреждении торговых представительств, которое действовало с октября 1992 года.
Украина разорвала соглашение с Россией об учреждении торгпредств
Право.рувчера в 05:40
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Александр Лукашенко не на тех наехал

Другие страны тоже все увереннее говорят о «новой реальности» в Белоруссии — представители ведущих партий в Европарламенте объявили, что считают Александра Лукашенко персоной нон грата, а Украина отозвала для консультаций посла — ее обеспокоили заявления о возможном вмешательстве России в белорусский кризис.
Коммерсантъвчера в 15:52

Открыто новое лекарство от коронавируса

Ученые Школы молекулярной инженерии имени Притцкера (PME) при Чикагском университете в США идентифицировали уже используемое лекарство, которое эффективно в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ruвчера в 23:30
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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Татьяна Навка не выйдет на лед в новом сезоне «Ледникового периода»

Известная фигуристка Татьяна Навка заинтриговала поклонников, когда сообщила, что действительно будет участвовать в новом сезоне популярной в свое время программы «Ледниковый период», только в необычном для нее амплуа.
ГлобалМСК.рувчера в 10:06
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У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса

У журналистов правительственного пресс-пула, которые сопровождают премьера России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, в ходе регулярного тестирования выявлены новые положительные тесты на коронавирус.
Вести.Ruвчера в 11:28
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Мишустин назвал безобразием ситуацию с обустройством погранпереходов

Премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения временного пункта пропуска у недавно построенного моста между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ заявил о низкой эффективности программы по строительству и модернизации пунктов погранпереходов.
Российская газетавчера в 05:57
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В Благовещенске из-за опасного явления ввели режим ЧС

Благовещенск, 18 августа 2020, 03:50 — REGNUM В Благовещенске Амурской области из-за сильного ливня власти приняли решение ввести режим ЧС и открыть пункты временного размещения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.
REGNUM20:50
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