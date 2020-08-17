Александр Лукашенко не на тех наехал

Другие страны тоже все увереннее говорят о «новой реальности» в Белоруссии — представители ведущих партий в Европарламенте объявили, что считают Александра Лукашенко персоной нон грата, а Украина отозвала для консультаций посла — ее обеспокоили заявления о возможном вмешательстве России в белорусский кризис.