Директора театра в Минске уволили после поддержки протестов
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Белорусские власти уволили директора Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске Павла Латушко, который публично поддержал акции протеста. В знак солидарности с ним заявления об увольнении пишут другие работники театра.В источнике
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Уволен поддержавший протестующих экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко
Газета.Ruвчера в 11:45