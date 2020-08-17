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News.ru

Директора театра в Минске уволили после поддержки протестов

Белорусские власти уволили директора Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске Павла Латушко, который публично поддержал акции протеста. В знак солидарности с ним заявления об увольнении пишут другие работники театра.В источнике
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Эхо Москвы

Директора Театра имени Янки Купалы в Минске уволили на фоне его поддержки протестующих

Эхо Москвы17:03
РБК

Экс-министр культуры Белоруссии потерял работу после поддержки протестов

РБКвчера в 13:25
Газета.Ru

Уволен поддержавший протестующих экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко

Газета.Ruвчера в 11:45
ТАСС

Сотни человек собрались у театра Янки Купалы в Минске в поддержку уволенного директора

ТАССвчера в 12:57
RT на русском

В Минске уволили главу театра после поддержки протестов

RT на русскомвчера в 11:56
Известия

Поддержавшего протесты белорусского экс-министра уволили из театра

Известиявчера в 11:49
Коммерсантъ

Директора старейшего белорусского театра уволили после поддержки протеста

Коммерсантъвчера в 12:18
КП - Беларусь

Уволенный директор Купаловского театра Павел Латушко уходил под крики «Браво!»

КП - Беларусь17:31

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
2K

РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»

Российский футбольный союз (РФС) отстранил на неопределенное время от судейства главного арбитра встречи «Спартак»–«Сочи» Василия Казарцева за ошибочно назначенный второй пенальти в ворота красно-белых.
Известиявчера в 11:43

Сюткин показал первое фото новорожденного сына Лео

На снимке Сюткин вместе с супругой и новорожденным малышом позируют дома в праздничной обстановке: повсюду воздушные шары, игрушки, на заднем плане из золотых шаров составлена надпись — Leo.
Политическая Экспертизавчера в 10:07
18

«Мы вас ожидали»: появился тизер новой игры про Бэтмена от WB Montreal

В Twitter студии WB Montreal появился свежий тизер новой игры про Бэтмена, в котором снова мелькают намёки на Суд Сов. В нём показывают своеобразный прицел, в центре которого мелькают разные знаки.
Игромания.рувчера в 11:31
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Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что принятие решения по августовским выплатам на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения ряда инстанций, в том числе социального блока правительства.
Газета.Ru21:14
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Открыто новое лекарство от коронавируса

Ученые Школы молекулярной инженерии имени Притцкера (PME) при Чикагском университете в США идентифицировали уже используемое лекарство, которое эффективно в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ruвчера в 23:30
17

В Белоруссии после трансляции разгона акций закрыли телеканал

В протоколе общего собрания, на котором присутствовали два человека, указано, что причиной увольнения Акберова стала трансляция видео с жестким разгоном акции протеста и мнения иностранных политологов о ситуации в Беларуси.
РБК22:34
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