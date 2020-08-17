Общество

News.ruNews.ruДиректора театра в Минске уволили после поддержки протестов

Белорусские власти уволили директора Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске Павла Латушко, который публично поддержал акции протеста. В знак солидарности с ним заявления об увольнении пишут другие работники театра.
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