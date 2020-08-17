Общество
News.ruДиректора театра в Минске уволили после поддержки протестов
Белорусские власти уволили директора Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске Павла Латушко, который публично поддержал акции протеста. В знак солидарности с ним заявления об увольнении пишут другие работники театра.
Читать в источнике
Оценить271
Подробнее о событии
Показать все источники
Директора Театра имени Янки Купалы в Минске уволили на фоне его поддержки протестующих
Эхо Москвывчера в 17:03
Уволен поддержавший протестующих экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко
Газета.Ruвчера в 11:45
Автоматически обработаны 7382 источника, обновлено в 00:17, Ашберн
Показать все источники
Уволенный директор Купаловского театра Павел Латушко уходил под крики «Браво!»
КП - Беларусьвчера в 17:31
Автоматически обработаны 7382 источника, обновлено в 00:17, Ашберн
Политика
Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие
Lenta.ru вчера в 08:34
Происшествия
Стали известны слова Легкоступовой о причине травм накануне смерти
РИА Новости 16 августа в 17:36
Политика
Минобороны вернуло 26 российских детей из Сирии
Борт Минобороны России впервые после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса прибыл в страну с российскими детьми, вывезенными из Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:15
Общество
Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау
Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
ТАСС вчера в 11:37
Футбол
Скаут рассказал, сколько будет стоить Азмун через полгода
Скаут «Кальяри» Алекс Великих рассказал о возможности трансфера нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в один из клубов Серии А. По мнению Великих, для «Зенита» наиболее удачный вариант расставания с Азмуном может наступить по завершении группового турнира Лиги чемпионов.
Спорт день за днем вчера в 09:23
Технологии
Ученым удалось найти способ выявить диабет с помощью смартфона
Ученые научились выявлять диабет с помощью смартфона. Речь идёт об обнаружении диабета второго типа.
Мойка78 вчера в 16:57
Хоккей
«Даллас» обыграл «Калгари» в матче плей-офф НХЛ
"Даллас" сравнял счет в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Калгари".
РИА Новости 16 августа в 18:34
Происшествия
В Нью-Йорке мужчина неделю забрасывал камнями генконсульство России
В Нью-Йорке мужчина около недели забрасывал камнями генеральное консульство России, а также угрожал дипломатам.
РБК вчера в 21:05
Общество
В новом учебном году учителей российских школ обяжут носить маски
Обновлено в 16:02 Российских учителей обяжут носить маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса, заявили ТАСС на горячей линии Минпросвещения РФ.
BFM.ru вчера в 08:08
Политика
Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом
Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, обвиненный в Белоруссии в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского, рассказал о «невыносимых условиях» нахождения под арестом, сравнив их с советскими лагерями.
РБК вчера в 17:59
Общество
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости вчера в 18:39
Армия и оружие
США и Израиль опасаются поставок С-400 в Иран после снятия эмбарго
Политика Сегодня 16 августа в 02:47
Шоу-бизнес
В Сети оценили «нескромный» танец Гагариной и Цискаридзе
Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе опубликовал в своем Instagram шуточное видео с участием певицы Полины Гагариной.
РИА Новости вчера в 22:41
Общество
Роспотребнадзор сообщил о ходе оценки популяционного иммунитета
Роспотребнадзор сообщил о ходе оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 у населения России.
RT на русском вчера в 23:46
Политика
В Сети ответили японцам, возмутившимся отменой поездок на Курилы
В Сети ответили читателям японского издания Yahoo News Japan, которые возмутились отменой поездок на Курильские острова по программе безвизового обмена из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 20:38
Хоккей
«Бостон» одержал третью победу в серии с «Каролиной»
Спорт-Экспресс вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук во второй раз вышла замуж
Вчера в Гагаринском ЗАГСе столицы состоялась свадьба 51-летней Светланы Бондарчук и 46-летнего Сергея Харченко.
МонаВиста 16 августа в 06:19
Политика
Депутаты Европарламента не признали результаты выборов в Белоруссии
Депутаты Европарламента не признают выборы в Белоруссии и считают вновь избранного президента республики Александра Лукашенко персоной нон грата в ЕС, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 08:43
Экономика
В России осенью предлагают возобновить внеплановые проверки ФТС
Минфин планирует с 1 сентября возобновить внеплановые выездные таможенные проверки бизнеса.
Телеканал 360° вчера в 22:29
Армия и оружие
Танки Т-72 прошли по дну реки в ходе учений на полигоне «Юргинский»
Российские военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) преодолели реку Томь в Кемеровской области на танках Т-72, сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 18 августа.
Известия вчера в 23:39
Шоу-бизнес
«Папшеринг»: Елизавета Боярская показала мужа и подросших сыновей
«Папшеринг!» - подписала актриса фотографию, на которой Матвеев везёт сразу двоих сыновей - старшего в тачке, младшего на плечах.
7Дней.ру 00:00
Гаджеты
IP69K, камеры Sony и настраиваемые кнопки. Представлен неубиваемый смартфон Umidigi Bison
Компания Umidigi официально анонсировала новый защищенный смартфон Umidigi Bison, который получил камеры с датчиками изображения Sony, высочайшую степень защиты, а также две настраиваемые кнопки.
iXBT.com вчера в 23:53
Политика
Гаспарян назвал Зюганова «барином в пивной» после оскорбления КПКР
В преддверии сентябрьских выборов между КПРФ и «Коммунистами России» (КПКР) начался политический конфликт.
ФАН вчера в 08:24
Общество
Экс-офицер ЦРУ арестован в США по подозрению в шпионаже в пользу Китая
Бывший офицер ЦРУ арестован по подозрению в шпионаже на Китай, об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.
Life.ru вчера в 19:11
Политика
Германия обратится в ООН из-за угроз США «Северному потоку-2»
Германия изучает возможность обсуждения на уровне ООН угроз Соединенных Штатов ввести санкции в отношении "Северного потока - 2", заявил RT Deutsch глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru вчера в 02:41
Спорт
Олимпийскому чемпиону Нортугу грозит тюремный срок за хранение кокаина
Двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Петтер Нортуг может быть осужден на два года за хранение кокаина, сообщает VG.
Газета.Ru вчера в 16:42
Футбол
Трансфер бразильского защитника Фукса в ЦСКА подтвержден
По информации с официальной страницы в Twitter Марино Салдана, в российский футбольный клуб ЦСКА переходит Бруно Фукс, играющий на позиции защитника.
CT news вчера в 01:55
Наука
Появилась новая версия возникновения коронавируса
Lenta.ru 16 августа в 12:48
Общество
Приамурье получит федеральную помощь на строительство онкоцентра
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Амурская область получит федеральную поддержку при строительстве онкологического диспансера.
EastRussia 00:00
Шоу-бизнес
Стало известно, кому достанется наследство Валентины Легкоступовой
Вокруг ТВ вчера в 07:41