Политика

РИА НовостиРИА НовостиДиректора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС

Концерн "Укроборонпром" уволил директора предприятия "410-й завод гражданской авиации" Алексея Попова из-за его фотографии в форме российского военного летчика, об этом сообщил в своем Facebook журналист Юрий Бутусов, прикрепив к посту соответствующий снимок.
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Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС

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Директора авиазавода на Украине уволили за фото в форме российского пилота

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