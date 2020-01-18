Политика

РИА НовостиРИА НовостиДиректора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС

Концерн "Укроборонпром" уволил директора предприятия "410-й завод гражданской авиации" Алексея Попова из-за его фотографии в форме российского военного летчика, об этом сообщил в своем Facebook журналист Юрий Бутусов, прикрепив к посту соответствующий снимок.
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Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС

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Директора авиазавода на Украине уволили за фото в форме российского пилота

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Юрий Евгеньевич Бутусов
Украинский журналист
Украинский журналист. Главный редактор сайта Цензор.нет, обозреватель Зеркала недели.
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