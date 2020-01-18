Политика
РИА НовостиДиректора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС
Концерн "Укроборонпром" уволил директора предприятия "410-й завод гражданской авиации" Алексея Попова из-за его фотографии в форме российского военного летчика, об этом сообщил в своем Facebook журналист Юрий Бутусов, прикрепив к посту соответствующий снимок.
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Американский актер Хэнк Азария отказался продолжать озвучивать индийского продавца круглосуточного магазина "На скорую руку" Апу Нахасапимапетилона в мультсериале "Симпсоны", передает Variety.
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МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
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Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Нове-Место
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Во время ритм танца Пайпер Гиллес зацепилась волосами за костюм своего партнера - Поля Пуарье.
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Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
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Для привлечения россиян к платформе, правительство планирует представить дополнительные бесплатные приложения в системе: создание и заключение электронного договора аренды квартиры, льготное страхование жилья и услуги налогового агента.
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Huawei начала обновлять смартфоны до Android 10 в России
Компания Huawei начала обновлять смартфоны до оболочки EMUI 10 на базе Android 10 в России.
Наука
Со скоростью 5 атомных бомб в секунду нагревается мировой океан
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Четыре человека погибли при стрельбе в США
В результате стрельбы в американском городе Грантсвилл, штат Юта, погибли четыре человека.
Футбол
Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в результативном матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
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Трамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента
«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе.
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«МЮ» и «Спортинг» договорились о трансфере Фернандеша
Еще вчера португальский и английский клубы не могли прийти к согласию о переходе полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеш.