«О рекомендациях по размеру, срокам, форме выплаты промежуточных дивидендов по акциям общества по результатам первого полугодия 2022 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», — цитирует компанию ТАСС.
Введение Евросоюзом полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам покажет, как Европа относится к гражданам России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, добавив, что лидеры ЕС "достали своим русофобским кудахтаньем".
Сегодня, 30 августа, в СМИ просочилась информация о том, как певица Ольга Кормухина фактически высмеяла композицию Ильи Резника о российской спецоперации на Украине, посвященную погибшим воинам, "Любимые не умирают".