Будьте в Плюсе

Директорат «Газпрома» обсудит выплату дивидендов за I полугодие 2022 года

Совет директоров «Газпрома» 30 августа обсудит вынесение рекомендации по выплате промежуточных дивидендов за первое полугодие.
RT на русском
«О рекомендациях по размеру, срокам, форме выплаты промежуточных дивидендов по акциям общества по результатам первого полугодия 2022 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», — цитирует компанию ТАСС.
RT на русском
В день, когда акционеры проголосовали за решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, акции компании потеряли в цене более 30%, а капитализация – более 2 трлн рублей.
Frank Media
«Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно», — говорилось в комментарии зампредправления «Газпрома» Фамила Садыгова.
Frank Media

Подробнее о событии

Директорат «Газпрома» решил обсудить выплату дивидендов
В Татарстаневчера в 16:31
Директорат «Газпрома» обсудит выплату дивидендов за I полугодие 2022 года
Ореанда-Новостивчера в 13:12
Совет директоров «Газпрома» обсудит выплату дивидендов за I полугодие
RT на русскомвчера в 12:48
Совет директоров «Газпрома» обсудит вопрос о промежуточных дивидендах
Frank Mediaвчера в 12:37

Интересное

Умер бывший генсек ЦК КПСС и президент СССР Михаил Горбачев

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни.
Коммерсантъвчера в 16:21

«Газпром» прекратит поставки газа французской Engie

«Газпром» с 1 сентября приостановит поставки газа французской энергетической компании Engie из-за неоплаты поставок за июль.
Коммерсантъвчера в 14:30

Зампред Совбеза Медведев призвал ЕС побыстрее запретить выдачу шенгенских виз россиянам

Введение Евросоюзом полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам покажет, как Европа относится к гражданам России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, добавив, что лидеры ЕС "достали своим русофобским кудахтаньем".
РИА Новостивчера в 11:39

The Hill: республиканцы хотят объявить Байдену импичмент после выборов в ноябре

Ряд представителей Республиканской партии США захотели объявить импичмент президенту Джо Байдену после того, как в ноябре в стране пройдут промежуточные выборы в Конгресс, сообщает газета The Hill.
Lenta.ruвчера в 15:51

Съемки нового шоу Андрея Малахова перенесены

В Москве 29 и 30 августа должны были пройти съемки нового шоу Андрея Малахова.
Культуроманиявчера в 06:32

Представитель Белого дома Жан-Пьер: участие Индии в учениях «Восток» вызывает беспокойство

Участие Индии в учениях "Восток" беспокоит Вашингтон, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
РИА Новостивчера в 16:06

Госдеп заявил, что США могут ввести новые санкции против РФ из-за референдумов на Украине

США могут ввести новые санкции против Москвы, в том числе экономические, в случае проведения референдумов о вхождении в состав России находящихся под контролем территорий Украины.
Lenta.ru17:00

Финский железнодорожный оператор VR списал ходившие в Россию поезда Allegro

Финский государственный железнодорожный оператор VR списал подвижной состав и запасные части к поездам Allegro, которые ходили между Хельсинки и Петербургом, пишет РИА Новости.
Lenta.ruвчера в 16:24

Ольга Кормухина раскритиковала песню Ильи Резника о спецоперации

Сегодня, 30 августа, в СМИ просочилась информация о том, как певица Ольга Кормухина фактически высмеяла композицию Ильи Резника о российской спецоперации на Украине, посвященную погибшим воинам, "Любимые не умирают".
Ревизор.рувчера в 09:43

Euractriv: города Нидерландов призвали временно освободить их от санкций ЕС против России

Города Нидерландов призвали временно освободить их от антироссийских санкций из-за трудностей в поиске альтернатив энергоресурсам страны.
Lenta.ruвчера в 16:34