Политика

Вести.RuВести.RuДиректором ФСИН стал Александр Калашников

Главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Александр Калашников, сообщает "Россия 24". Ранее он руководил УФСБ по республике Коми, а затем возглавлял управление ФСБ по Красноярскому краю.
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с чего всё началось
Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников, следует
 из информации в разделе «Руководство» на сайте ведомства.
РБК06:38

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Новым главой ФСИН стал бывший сотрудник ФСБ из Красноярска

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Александр Калашников назначен директором ФСИН

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В ОНК нового директора ФСИН назвали мастером борьбы с коррупцией

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Стало известно о прошлой службе нового директора ФСИН

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Биография нового директора ФСИН России Александра Калашникова

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Чем известен Александр Калашников

Коммерсантъ07:59

Назначен новый директор ФСИН

Московский Комсомолец05:51
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