Происшествия

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыДиректору ЧОП предъявили обвинение после ЧП в колледже в Благовещенске

Генеральному директору частной охранной организации «Сириус-А» предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СУ СК РФ. Как полагает следствие, он взял на работу в колледже лицо, не имеющее разрешения на охранную деятельность.
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После стрельбы в Благовещенске гендиректору частной охранной организации «Сириус-А» предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается
 на сайте Следственного комитета.
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