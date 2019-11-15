Происшествия
Аргументы и ФактыДиректору ЧОП предъявили обвинение после ЧП в колледже в Благовещенске
Генеральному директору частной охранной организации «Сириус-А» предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СУ СК РФ. Как полагает следствие, он взял на работу в колледже лицо, не имеющее разрешения на охранную деятельность.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
После стрельбы в Благовещенске гендиректору частной охранной организации «Сириус-А» предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте Следственного комитета.Ведомостивчера в 04:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:06, Ашберн
Общество
Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»
Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева сообщил обстоятельства его смерти
В поезде Исаев ехал с помощницей Алиной Жестковской, сообщил пресс-секретарь.
Киберспорт
Grinding Gear Games представила Path of Exile 2
Армия и оружие
В Средиземном море состоялись учения кораблей Балтфлота
По данным пресс-службы Балтфлота, участие в маневрах приняли, в том числе буксир «Виктор Конецкий», танкер «Ельня» и СКР «Ярослав Мудрый».
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Происшествия
В Татарстане в ДТП погибли четыре человека
Volkswagen и Lada столкнулись в Лаишевском районе Татарстана в субботу утром, в результате четыре человека погибли, еще трое госпитализированы, сообщили в МВД по республике.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Кино
«Джокер» собрал почти $1 млрд в мировом прокате
Фильм "Джокер" Тодда Филлипса заработал в мировом прокате $998 млн.
Хоккей
Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»
Армия и оружие
Легковой автомобиль испытали ударной волной взрыва
Журналисты телеканала «Звезда» совместно с военными на специальном полигоне проверили действие взрывной волны на легковой автомобиль.
Армия и оружие
F-35I приготовился уничтожить С-400
Израильские истребители пятого поколения F-35I Adir в ходе совместных учений с союзниками из США и Европы «Голубой флаг» потренировались в боях с российской зенитной ракетной системой (ЗРС) C-400 «Триумф», которую имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot, сообщает Breaking Defense.
Политика
Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Шоу-бизнес
Нашли две опухоли: дочь Ларисы Гузеевой ждет операция
Нашли две опухоли: дочь Ларисы Гузеевой ждет операция Ольгу Бухарову вновь беспокоят проблемы со здоровьем.
Политика
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»
Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
Экономика
Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Экономика
Росстат оценил рост ВВП в третьем квартале ниже Минэкономики
Рост ВВП России в третьем квартале, по предварительной оценке Росстата, составил 1,7%. Этот показатель ниже прогноза Минэкономики, которое оценивало рост за квартал в 1,9%. В январе—сентябре ВВП вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в материале Минэкономики.
Политика
В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Транспорт
В России задумали поднять цены на шипованную резину
Технологии
Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом
Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже
Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об отработке Россией ударов по Одессе
Ранее глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Россия является врагом Украины, с которым нужно разговаривать либо языком оружия, либо языком опытных дипломатов, исключая при этом финансово-экономические отношения.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Общество
Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Экономика
Минфин предложил собрать больше налогов и штрафов
Что касается штрафов, то план по сборам увеличен почти на 9 млрд рублей по сравнению с июлем — до 76 млрд 700 млн.
Общество
Франция пригласила экспертов из России восстанавливать Нотр-Дам
Франция официально пригласила российских специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), пострадавшего в результате пожара в апреле текущего года.
Армия и оружие
Киев обвинил ополченцев в обстрелах в районе Петровского
Ранее в ДНР заявили, что ВСУ практически ежедневно ведут провокационные обстрелы в районе участка разведения сил у поселка Петровское в Донбассе.
Общество