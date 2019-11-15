с чего всё началось

Генеральному директору частной охранной организации «Сириус-А» предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СУ СК РФ. Как полагает следствие, он взял на работу в колледже лицо, не имеющее разрешения на охранную деятельность.

Директору ЧОП предъявили обвинение после ЧП в колледже в Благовещенске

Общество Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом» Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".

Происшествия В Татарстане в ДТП погибли четыре человека Volkswagen и Lada столкнулись в Лаишевском районе Татарстана в субботу утром, в результате четыре человека погибли, еще трое госпитализированы, сообщили в МВД по республике.

Армия и оружие F-35I приготовился уничтожить С-400 Израильские истребители пятого поколения F-35I Adir в ходе совместных учений с союзниками из США и Европы «Голубой флаг» потренировались в боях с российской зенитной ракетной системой (ЗРС) C-400 «Триумф», которую имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot, сообщает Breaking Defense.

Политика Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.

Политика Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле» Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".

Экономика Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.

Экономика Росстат оценил рост ВВП в третьем квартале ниже Минэкономики Рост ВВП России в третьем квартале, по предварительной оценке Росстата, составил 1,7%. Этот показатель ниже прогноза Минэкономики, которое оценивало рост за квартал в 1,9%. В январе—сентябре ВВП вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в материале Минэкономики.

Технологии Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.

Общество Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.

Общество Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Экономика Минфин предложил собрать больше налогов и штрафов Что касается штрафов, то план по сборам увеличен почти на 9 млрд рублей по сравнению с июлем — до 76 млрд 700 млн.