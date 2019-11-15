с чего всё началось

Генеральному директору частной охранной организации «Сириус-А» предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СУ СК РФ. Как полагает следствие, он взял на работу в колледже лицо, не имеющее разрешения на охранную деятельность.

Директору ЧОП предъявили обвинение после ЧП в колледже в Благовещенске

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