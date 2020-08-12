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Lenta.ru
Lenta.ru

Дирижер Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от врученного президентом Белоруссии Александром Лукашенко ордена Франциска Скорины. Его открытое письмо главе республики опубликовала «Новая газета».В источнике
С чего всё началось
Новая газета

Владимир Спиваков — Александру Лукашенко: «Мне стыдно носить Ваш орден». Открытое письмо президенту Беларуси

В 2014 году Вы наградили меня Орденом Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси. Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки.
Новая газета07:51
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РБК

Спиваков вернул Лукашенко орден из-за покалеченных людей и «мракобесия»

РБК09:38
Новая газета

«Мне стыдно носить ваш орден»: дирижер Владимир Спиваков отказался от награды, врученной ему Лукашенко

Новая газета08:06
RT на русском

Дирижёр Спиваков отказался от вручённого ему Лукашенко ордена

RT на русском09:29
Дождь

Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Дождь10:23
ТАСС

Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена Франциска Скорины

ТАСС09:19
Коммерсантъ

Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Коммерсантъ08:05
РИА Новости

Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

РИА Новости09:36

Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку

Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM10:57
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На Украине рассказали, как будут бороться с низкой инфляцией

Киев, 12 августа 2020, 13:12 — REGNUM Инфляцию на Украине сдерживает прежде всего замедление роста цен на продукты питания за счет увеличения как отечественного, так и импортного предложения, заявил в своем комментарии 12 августа национальный банк страны.
REGNUM06:12

Лавров обсудил с главой МИД Финляндии сроки открытия границы

«Сергей Лавров и Пекка Хаависто обменялись видением ситуации на российско-финляндском участке госграницы с учётом введённых ограничений на её пересечение, обсудили возможные сроки их снятия», — говорится в сообщении МИД России.
RT на русском09:49
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В Могилеве задержали белоруса с оружием и взрывным устройством

На кадрах, снятых во время обыска, видно, что у молодого человека обнаружили пачки селитры, пиротехнические изделия, нож, кастет, самодельные взрывные устройства и набор деталей для изготовления огнестрельного оружия.
Lenta.ru10:50
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В храмах РПЦ помолились за погибших на подлодке «Курск» моряков

В военных храмах Русской православной церкви прошли панихиды по погибшим на подлодке "Курск" в 2000 году, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
РИА Новости11:16
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Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новости10:39
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Кравчук предложил не использовать понятие «особый статус» для Донбасса

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук предлагает заменить понятие "особый статус" в отношении Донбасса на "особый режим административного управления", что соответствует законодательству Украины.
РИА Новости08:36
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В результате пожара на месторождении в ХМАО погиб один человек

Три человека госпитализированы с ожогами в результате пожара на Ем-Еговском месторождении (входит в Красноленинскую группу месторождений) в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, два из них находятся в реанимации.
ТАСС09:27
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В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности

Американский журналист, космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на последние интервью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвав некоторые его заявления фантастическими, а самого чиновника – оторвавшимся от реальности.
Газета.Ruвчера в 05:17
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