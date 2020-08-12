Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена
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Российский музыкант и дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, которым его наградил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Это сделано из-за крайней жестокости властей республики по отношению к собственным гражданам, говорится в сообщение от дирижера.В источнике
С чего всё началось
Владимир Спиваков — Александру Лукашенко: «Мне стыдно носить Ваш орден». Открытое письмо президенту Беларуси
В 2014 году Вы наградили меня Орденом Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси. Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки.
Новая газета07:51
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