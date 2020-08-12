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Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Российский музыкант и дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, которым его наградил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Это сделано из-за крайней жестокости властей республики по отношению к собственным гражданам, говорится в сообщение от дирижера.В источнике
С чего всё началось
Новая газета

Владимир Спиваков — Александру Лукашенко: «Мне стыдно носить Ваш орден». Открытое письмо президенту Беларуси

В 2014 году Вы наградили меня Орденом Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси. Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки.
Новая газета07:51
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РБК

Спиваков вернул Лукашенко орден из-за покалеченных людей и «мракобесия»

РБК09:38
Коммерсантъ

Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Коммерсантъ08:05
RT на русском

Дирижёр Спиваков отказался от вручённого ему Лукашенко ордена

RT на русском09:29
Дождь

Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Дождь10:23
ТАСС

Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена Франциска Скорины

ТАСС09:19
РИА Новости

Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

РИА Новости09:36
Новая газета

«Мне стыдно носить ваш орден»: дирижер Владимир Спиваков отказался от награды, врученной ему Лукашенко

Новая газета08:06

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