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РИА Новости
РИА Новости

Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Дирижер Владимир Спиваков выступил с обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и отказался от выданного им Ордена Франсиска Скорины. Открытое письмо опубликовано в Instagram Московского международного Дома музыки.В источнике
С чего всё началось
Новая газета

Владимир Спиваков — Александру Лукашенко: «Мне стыдно носить Ваш орден». Открытое письмо президенту Беларуси

В 2014 году Вы наградили меня Орденом Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси. Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки.
Новая газета07:51
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РБК

Спиваков вернул Лукашенко орден из-за покалеченных людей и «мракобесия»

РБК09:38
РИА Новости

Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

РИА Новости09:36
Новая газета

«Мне стыдно носить ваш орден»: дирижер Владимир Спиваков отказался от награды, врученной ему Лукашенко

Новая газета08:06
Дождь

Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Дождь10:23
ТАСС

Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена Франциска Скорины

ТАСС09:19
Коммерсантъ

Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Коммерсантъ08:05
RT на русском

Дирижёр Спиваков отказался от вручённого ему Лукашенко ордена

RT на русском09:29
КП - Беларусь

«Мне стыдно его носить»: знаменитый дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от ордена, который ему вручил Лукашенко

КП - Беларусь13:07

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Коммерсантъвчера в 07:09
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Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку

Париж, 12 августа 2020, 17:57 — REGNUM Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM10:57
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Левников рассудит «Локомотив» и «Краснодар» в матче второго тура ЧР

Кирилл Левников назначен главным арбитром матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Локомотивом" и "Краснодаром", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости14:04

Гилерме заявил, что не нарушал правила против Игнатьева в матче РПЛ

Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме считает, что не нарушал правила на нападающем казанского "Рубина" Иване Игнатьеве в матче команд в рамках первого тура чемпионата России по футболу.
Российская газета10:26

Глава Октябрьского района Витебска заставил переписать протокол на участке, где победила Тихановская

В Сети опубликована аудиозапись, на которой предположительно глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский отчитывает членов одной их участковых комиссий, требуя изменить протокол в пользу одного из кандидатов на выборах президента Белоруссии.
Росбалт06:30