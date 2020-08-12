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РИА Новости
РИА Новости

Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Дирижер Владимир Спиваков выступил с обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и отказался от выданного им Ордена Франсиска Скорины. Открытое письмо опубликовано в Instagram Московского международного Дома музыки.В источнике
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Новая газета

Владимир Спиваков — Александру Лукашенко: «Мне стыдно носить Ваш орден». Открытое письмо президенту Беларуси

В 2014 году Вы наградили меня Орденом Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси. Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки.
Новая газета07:51
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Дождь

Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Дождь10:23
РИА Новости

Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

РИА Новости09:36
RT на русском

Дирижёр Спиваков отказался от вручённого ему Лукашенко ордена

RT на русском09:29
РБК

Спиваков вернул Лукашенко орден из-за покалеченных людей и «мракобесия»

РБК09:38
ТАСС

Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена Франциска Скорины

ТАСС09:19
Коммерсантъ

Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Коммерсантъ08:05
Новая газета

«Мне стыдно носить ваш орден»: дирижер Владимир Спиваков отказался от награды, врученной ему Лукашенко

Новая газета08:06
КП - Беларусь

«Мне стыдно его носить»: знаменитый дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от ордена, который ему вручил Лукашенко

КП - Беларусь13:07

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Коммерсантъвчера в 07:09
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