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Disney из-за ухода из России за второй квартал 2022 финансового года потеряла $195 млн

Американская компания The Walt Disney Company по итогам второго квартала 2022 финансового года (январь - март 2022 г.) потеряла $195 миллионов из-за закрытия канала Disney Channel в России.
ТАСС
«Компания зафиксировала расходы на общую сумму 195 миллионов долларов из-за того, что нематериальный актив, связанный с каналом Disney в России, обесценился», - сказано в отчете на сайте Walt Disney.
Комсомольская правда
11 марта The Walt Disney объявила, что приостанавливает всю бизнес-деятельность в России, в том числе лицензирование контента и продукции, деятельность журнала National Geographic, Disney Cruise Lin и вещание канала Disney.
Forbes
1 марта компания временно прекратила поставку своих фильмов Россию.
Forbes

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