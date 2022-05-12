11 марта The Walt Disney объявила, что приостанавливает всю бизнес-деятельность в России, в том числе лицензирование контента и продукции, деятельность журнала National Geographic, Disney Cruise Lin и вещание канала Disney.
Сенат США отложил окончательное голосование по вопросу предоставления Украине пакета помощи на $40 млрд из-за решения сенатора Рэнда Пола, который потребовал внести его поправки к тексту документа, пишет Bloomberg.
Российского гражданина Виктора Бута, который в 2008 году в США был осужден на 25 лет по обвинению в незаконной торговли оружием, могут обменять на задержанную в Москве за провоз наркотиков в 2022 году американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.