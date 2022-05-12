11 марта The Walt Disney объявила, что приостанавливает всю бизнес-деятельность в России, в том числе лицензирование контента и продукции, деятельность журнала National Geographic, Disney Cruise Lin и вещание канала Disney.
Сенат США отложил окончательное голосование по вопросу предоставления Украине пакета помощи на $40 млрд из-за решения сенатора Рэнда Пола, который потребовал внести его поправки к тексту документа, пишет Bloomberg.
Ученые из исследовательской группы Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration опубликовали первое изображение сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики Млечный Путь, сообщается на сайте EHT.
Полиция Одессы совместно с боевиками территориальной обороны начала проводить рейды по домам местных жителей для изъятия оборудования, способного транслировать российские телеканалы, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах со ссылкой на собственного информатора у украинских силовиков.