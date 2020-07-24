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NewInform
NewInform

Disney отложила премьеры «Мулан» и «Аватара»

Компания Disney сняла сиквелы Мулан и Аватара с календаря кинотеатральных релизов на фоне продолжающейся пандемии COVID-19. Премьера ремейка популярного мультфильма "Мулан" отложена на неопределенный срок.В источнике
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Ведомости

Голливуд готовится к премьерным показам блокбастеров вне Америки

Ведомости20:00
РБК

Disney отложила из-за пандемии премьеру картины «Мулан» и других фильмов

РБК22:34
РИА Новости

Премьеру блокбастера «Мулан» перенесли на неопределенный срок

РИА Новости21:27
Известия

Премьеру нового фильма о человеке-пауке отложили на конец 2021 года

Известия03:22
ТК Звезда

Премьеру фильма «Мулан» отложили на неопределенный срок

ТК Звезда19:40
ТАСС

Disney из-за пандемии отложила выход фильма «Мулан» и других картин

ТАСС19:36
Газета.Ru

Премьера «Мулан» отложена на неопределенный срок

Газета.Ru18:59
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МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия17:01
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Около четверти россиян сталкиваются с трудностями при покупке лекарств

Аналитики ФГБНУ "Национальный НИИ общественного здоровья Н.А. Семашко" и межотраслевого объединения "Фармпробег" установили, что порядка 23% жителей России сталкиваются с определенными трудностями при покупке лекарств.
Online47.ru20:20

Власти Петербурга договорились об открытии ТЦ и ресторанов в городе

Власти Санкт-Петербурга договорились с городским управлением Роспотребнадзора об открытии торговых центров и ресторанов с 27 июля, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.
Газета.Ruвчера в 13:32
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