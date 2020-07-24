Disney отложила премьеры «Мулан» и «Аватара»
Смотрите также
В России назревает потребительский кризис
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Невастройинвест»
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Стекло Gorilla Glass Victus выдерживает падение с двух метров
Роскачество рассказало, как правильно выбирать мороженое
Власти Петербурга договорились об открытии ТЦ и ресторанов в городе
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
ЦИК определится с проведением трёхдневных выборов в сентябре 2020 года
В Москве подрались уроженцы Азербайджана и Армении: громили машины
В соборе Святой Софии впервые за 86 лет пройдет пятничный намаз
Фаталити в экранизации Mortal Kombat не уступят по жестокости игровым
О покупке ранних арбузов рассказала агроном
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини-шортах
Дегтярев заявил об угрозе провокаций на митингах в Хабаровском крае
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Курс евро превысил 83 рубля впервые с 4 мая
ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Невастройинвест»
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
ЦИК определится с проведением трёхдневных выборов в сентябре 2020 года
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Компания Disney сняла сиквелы Мулан и Аватара с календаря кинотеатральных релизов на фоне продолжающейся пандемии COVID-19. Премьера ремейка популярного мультфильма "Мулан" отложена на неопределенный срок.В источнике
Подробнее о событии