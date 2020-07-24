Кино
ИзвестияDisney перенесла премьеру фильма «Мулан» на неопределенный срок
Релиз блокбастера «Мулан» по одноименному мультфильму отложен на неопределенный срок, сообщает 24 июля Bloomberg со ссылкой на представителя студии Disney. Ранее ожидалось, что картина выйдет 21 августа в мировой прокат. Новая дата премьеры фильма пока не называется.
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Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости вчера в 22:44
Происшествия
Под Архангельском воспитатели в детсаду переодевали мальчиков в платья
В Архангельской области воспитатели в детском саду наказывали мальчиков, переодевая их в платья, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное УМВД.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com вчера в 13:40
Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Экономика
Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru 22 июля в 10:49
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета вчера в 00:25
Политика
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
Политика
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия вчера в 17:01
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Экономика
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.
РИА Новости 00:18
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 795 тыс. (5848 за сутки).
РБК 00:40
Футбол
«Рубин» и «Ахмат» проголосовали за расширение РПЛ до 18 команд
Ранее сообщалось, что с идеей расширить чемпионат России выступили «Крылья Советов» и «Оренбург», которые вылетели в ФНЛ по итогам прошедшего сезона.
Metaratings вчера в 07:17
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском вчера в 10:17
Авто
«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался
Автоновости дня вчера в 17:05
Политика
Кадыров сообщил о введении всех доступных ему санкций против Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о введении всех санкций, которые есть в республике, против госсекретаря США Майка Помпео.
РБК вчера в 23:01
Здоровье
Определена необходимость вакцинации для переболевших коронавирусом россиян
Прививка от коронавируса может не понадобиться россиянам, которые уже перенесли COVID-19, в том числе в бессимптомной форме.
Lenta.ru 00:41
Общество
Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии запуска комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым.
Газета.Ru вчера в 12:43
Политика
Зеленский вместе с президентом Швейцарии направились в Донбасс
«Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая находится в Украине с государственным визитом, начали рабочую поездку в Донецкую и Луганскую области (официальное название ЛДНР в официальных документах Киева — прим.ред.)», — значится в сообщении чиновников.
ИА Новороссия вчера в 07:00
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM 22 июля в 15:47
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 22 июля в 08:20
Футбол
ЦСКА и «Спартак» интересуются полузащитником «Нима» Сарром
Полузащитник французского «Нима» Сиди Сарр находится в сфере интересов двух российских клубов — ЦСКА и «Спартака».
Sport24.ru вчера в 13:22
Политика
Украине предрекли массовые беспорядки
Осенью на Украине могут вспыхнуть массовые беспорядки из-за недостаточно сильной правоохранительной системы в стране.
Lenta.ru 00:25
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 22 июля в 06:23
Футбол
О переходе Гайча в ЦСКА объявят до 24 июля
Официальная информация о переходе нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча в ЦСКА появится до 24 июля включительно, сообщает Futbol de Los Grandes.
Газета.Ru 00:20
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости вчера в 14:02
Политика
Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора
Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело вчера в 12:20
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
Evo-rus.com вчера в 10:21
Общество
Глава Якутии продлил ограничения из-за коронавируса по 31 июля
За последние сутки в Якутии зарегистрировано 49 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 39 в Якутске.
Якутия Daily вчера в 23:53