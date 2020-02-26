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Компания Disney назначила нового генерального директора, им стал Боб Чапек, сменив на этом посту Боба Айгера. Как сообщает AP, он стал исполнительным директором компании и будет руководить творческими процессами в компании.
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Я считаю, что сейчас оптимальное время для передачи власти новому генеральному директору... Я полностью доверяю Бобу и ожидаю тесного сотрудничества с ним в течение следующих 22 месяцев.
— Роберт Айгер, американский предпринимательРИА Новости вчера в 18:12
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Сделавший Disney крупнейшей студией Голливуда гендиректор ушел со своего поста
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