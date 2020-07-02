Происшествия

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По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы. Об этом в четверг, 2 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ, в распоряжении которого оказались предварительные выводы специалистов, расследовавших инцидент над Ростовом-на-Дону.
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с чего всё началось

«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета

В распоряжении 5-tv.ru оказались переговоры диспетчеров с экипажами самолетов авиакомпаний «Сибирь» и Emirates Airlines 10 июня 2020 года, когда оба лайнера чуть не столкнулись в воздухе. Авиаинцидент произошел в небе над Ростовом около шести вечера.
Пятый канал05:31

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СМИ: диспетчеры нарушили правила при разведении самолетов над Ростовом

Московский Комсомолец19:17

СМИ: диспетчеры нарушили регламент при разведении самолетов над Ростовом

РИА Новости18:08

В небе над Россией едва не столкнулись два пассажирских самолета

Lenta.ru11:00

Авиакомпания прокомментировала опасное сближение самолетов в небе над Ростовом

Rostov gazeta13:52

В ОрВД назвали преувеличенной информацию об опасном сближении бортов над Ростовом-на-Дону

ТАСС07:55

Диспетчеры нарушили регламент при разведении самолетов над Ростовом

РЕН ТВ08:42

Что грозит диспетчерам, едва не допустившим столкновение самолетов над Ростовом-на-Дону?

Пятый канал16:45
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Происшествия

В Британии выследили крупную преступную группировку

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA.
РИА Новости 08:29
Общество

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

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Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял клип на новую песню

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Песков рассказал, когда заработают поправки в Конституцию

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Ким Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране.
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Кино

Вышел трейлер фильма «Сборщик налогов» в главной роли с Шайей ЛаБафом

В сети появился трейлер фильма The Tax Collector («Сборщик налогов») режиссера Дэвида Эйра, который снял картины «Отряд самоубийц» и «Яркость».
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На коже вокруг глаз китовой акулы были обнаружены зубы

Специалисты определили, что дермальные зубчики, которые находятся на глазах китовых акул, – это полноценные зубы.
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Происшествия

В Самарской области начали эвакуацию людей из-за прорыва газопровода

В 15:25 по московскому времени в МЧС поступила информация, что при проведении земляных работ аварийная бригада повредила незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 мм в километре от Верхней Подстепновки.
РБК 18:17
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Политика

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия 17:45
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Технологии

В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы.
РИА Новости 11:26
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RT на русском 19:13
Экономика

В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
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Футбол

«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью против клуба «Ростов» в недавнем матче 25-го тура чемпионата России по футболу (РПЛ).Встреча, которая проходила недавно дома в Ростове, была завершена со счетом 1:1 (Попов, 90+11 и Берг с пенальти, 13).
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Происшествия

«Яндекс.Еда» и Delivery Club проверят данные о массовой драке курьеров

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Киберспорт

Из анонсов в EGS пропало объявление о раздаче Conan Exiles

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Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
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Армия и оружие

Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения

Lenta.ru 17:20
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Лукашенко заявил, что не монополизировал власть

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он не монополизировал власть, а взвалил на свои плечи непосильную ношу, потому что белорусы сами выбрали модель государственного устройства с сильной президентской властью.
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С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС

РИА Новости 19:09
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Спортсмен похудел на 28 килограммов и лишился мускулатуры из-за коронавируса

Спортсмен из Нью-Йорка, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, за время лечения похудел на 28 килограммов.
Lenta.ru 19:01
Происшествия

МАГАТЭ поставили в известность об инциденте на ядерном объекте в Иране

Как сообщил ранее официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, один из строящихся навесов на ядерном объекте в городе Натанз был поврежден из-за инцидента, жертв в результате происшествия нет.
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Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости вчера в 19:50
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Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
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Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

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Марго Робби ударила Леонардо Ди Каприо по лицу из-за роли в фильме

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Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
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В России уже неделю фиксируют менее 7 тысяч заразившихся коронавирусом

Наибольшее число заразившихся коронавирусом было зафиксировано в Москве - 662, в Подмосковье - 317.
Русская Планета 06:04
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Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
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Жертвами неизвестной болезни в Ботсване стали уже 275 слонов

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