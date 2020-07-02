Происшествия

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По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы. Об этом в четверг, 2 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ, в распоряжении которого оказались предварительные выводы специалистов, расследовавших инцидент над Ростовом-на-Дону.
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